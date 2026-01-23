फोन पर सुना घर पर अकेली है साली, भागते पहुंचा जीजा और कर डाला कांड

ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली 19 साल की युवती शहर में ही हुई है। उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण वो अपने मायके आई हुई थी। पीड़िता के मुताबिक उसकी बातचीत फुफेरी बहन के पति धर्मवीर से फोन पर होती रहती थी। 19 जनवरी को जब वो घर पर अकेली थी तभी जीजा धर्मवीर का फोन आया। बातचीत के दौरान जब उसने धर्मवीर को बताया कि वो घर पर अकेली है तो धर्मवीर ने फोन काट दिया और कुछ देर बाद ही घर पहुंच गया। जीजा धर्मवीर ने घर में आते ही उसे पकड़ा और उसके साथ दुष्कर्म किया।