फोन पर सुना घर पर अकेली है साली, भागते पहुंचा जीजा और कर डाला कांड

jija entered house and raped sali (demo pic)
mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक जीजा ने अपनी साली को अपनी हवस का शिकार बना डाला। आरोपी ने साली को घर पर अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया। जब आरोपी जीजा साली के साथ ज्यादती कर रहा था तभी युवती की मां वहां पर आ गई। आरोपी ने दोनों को धमकी दी और मौके से भाग गया। पीड़ित युवती अपनी मां के साथ पुलिस थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में रहने वाली 19 साल की युवती शहर में ही हुई है। उसकी तबीयत ठीक न होने के कारण वो अपने मायके आई हुई थी। पीड़िता के मुताबिक उसकी बातचीत फुफेरी बहन के पति धर्मवीर से फोन पर होती रहती थी। 19 जनवरी को जब वो घर पर अकेली थी तभी जीजा धर्मवीर का फोन आया। बातचीत के दौरान जब उसने धर्मवीर को बताया कि वो घर पर अकेली है तो धर्मवीर ने फोन काट दिया और कुछ देर बाद ही घर पहुंच गया। जीजा धर्मवीर ने घर में आते ही उसे पकड़ा और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी जीजा धर्मवीर जब उसके साथ गलत काम कर रहा था तभी मां घर पर आ गई और मां के आने के कारण वो डर गया। उसने किसी को कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी और फिर भाग गया। आरोपी जीजा के भागने के बाद पीड़िता ने पूरी बात मां को बताई और फिर मां के साथ शिकायत दर्ज कराने पुलिस थाने पहुंची। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी जीजा को गिरफ्तार किया और अब आगे की कार्रवाई कर रही है।
