HPV वैक्सीन के बाद किशोरियों को आए चक्कर, उल्टी, कमजोरी भी, अस्पताल में सेहत सुधरी

मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी-मार्च 2026 में 14-15 वर्ष की लगभग 8 लाख किशोरियों को मुफ्त HPV वैक्सीन लगाने का अभियान शुरू किया है। बता दें कि ये HPV वैक्सीन बाजार में 4000 रुपए से ज्यादा कीमत की पड़ती है, लेकिन सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन निशुल्क उपलब्ध है। मध्यप्रदेश सरकार के इस वैक्सीनेशन अभियान (MP Free HPV Vaccination Campaign) का मुख्य उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर (महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर) से बचाव करना है, जो HPV नामक वायरस से होता है।