आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ला रही नया सिस्टम, सीधे बैंक खाते में आएगा वेतन

प्रदेश के सरकारी विभागों और निगम मंडलों में बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्स व्यवस्था के जरिए काम कर रहे हैं। अभी तक निजी एजेंसियों के माध्यम से भर्ती (MP Outsource Recruitment) और भुगतान की व्यवस्था की जाती रही है। इस दौरान कई बार कर्मचारियों ने आरोप लगाए हैं कि उन्हें तय वेतन से कम राशि मिलती है। एजेंसियां अपना कमीशन उनके वेतन से काट लेती हैं। नई व्यवस्था के तहत सरकार इन शिकायतों को खत्म करने के लिए डिजिटल और पारदर्शी सिस्टम लागू करना चाहती है। इसीलिए इस बदलाव की जरूरत पड़ी है।