AIG राजेश मिश्रा के खिलाफ आरोप पत्र जारी, यौन उत्पीड़न से जुड़ा है मामला

AIG Rajesh Mishra: साल 2025 में जयपुर की फैशन डिजाइनर के साथ यौन उत्पीड़न और लाखों हड़पने के आरोपों में फंसे एआइजी राजेश मिश्रा मामले पर गृह विभाग ने बीते सोमवार को आरोप पत्र जारी किया है। जिसमें 15 दिन में राजेश मिश्रा से उन पर लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है। एमपी गृह विभाग द्वारा जारी आरोप पत्र में विभागीय जांच शुरू करने का फैसला लिया है। जिसमें 15 दिन के भीतर लिखित जवाब मांगा है। तय समय में जवाब नहीं मिलता है तो नियमानुसार एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। मामले में 23 मार्च तक जवाब देना होगा। (MP News)