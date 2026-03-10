दलित और आदिवासी विरोधी है बीजेपी, विधायकी रद्द करने पर भड़के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी

Jitu Patwari - मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा विजयपुर विधानसभा उपचुनाव 2024 से जुड़ी याचिका पर सुनाए गए फैसले पर राज्य की सियासत गरमा गई है। कोर्ट ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को नामांकन के दौरान शपथपत्र में आपराधिक मामलों की सही जानकारी छिपाने और गलत घोषणा करने का दोषी मानते हुए उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी के उम्मीदवार रामनिवास रावत को निर्वाचित विधायक घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी Jitu Patwari ने कहा कि पूरे घटनाक्रम में उसका दलित और आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने हाईकोर्ट के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात भी दोहराई।