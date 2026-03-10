MP Cabinet: युवाओं के लिए ‘सीएम योजना’ की घोषणा, हर महीने खाते में आएंगे 10 हजार रुपए

-एक जिला एक उद्योग कुटीर विभाग, -मंत्री चैतन्य कश्यप के मुताबिक मध्यप्रदेश सरकार की सात विभागों की विभिन्न योजनाओं को आगामी 2031 तक के लिए निरंतरता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए 33 हजार 240 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई। परम्परागत उत्पाद और कारीगरों की नीतियों की निरंतरता बनी रहेगी, वहीं इनका आधुनिकीकरण किया जाए, कुटीर और लघु उद्योग विभाग मिलकर इस पर काम करें, लैब आदि, एमएसएमई तीनो को संयुक्त रूप से योजना बनाने के लिए निर्देशित किया जाए, सीधी में दरी, दतिया गुड़, भोपाल में जरी, उज्जैन में बटिक प्रिंट आदि।