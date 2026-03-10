10 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी के ‘200 गांवों’ का होगा हवाई सर्वे, अब मिलेगा मालिकाना हक

MP News: पहले चरण में मकान का सूचीकरण होना है। ग्रामीण क्षेत्र में हवाई सर्वे से मकानों के सीमांकन से सूचीकरण में मदद मिलेगी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Mar 10, 2026

Geo Tagging Mapping

Geo Tagging Mapping (Photo Source: AI Image)

MP News: मध्यप्रदेश के भोपाल जिले के 200 गांव में प्रशासन हवाई सर्वे करेगा। घर और निर्माणों पर फोकस होगा। हर मकान-दुकान, निर्माण की चतुर्सीमा को नापकर उसे रिकॉर्ड में लिया जाएगा। इससे गांवों में विकास योजनाओं में मदद मिलने के साथ ही घरों का मालिकाना हक देने की दिशा में भी काम बढ़ेगा।

महाराष्ट्र, यूपी समेत दक्षिण भारत के राज्यों में इसी तरह ड्रोन से हवाई सर्वे कर हर घर की मैपिंग की गई है। अब भोपाल में भी ऐसा होगा। गौरतलब है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अगले एक साल में 700 करोड़ रुपए की बड़ी राशि खर्च होना है। गांवों की मैपिंग के आधार पर इस राशि को खर्च करने की योजना में मदद मिलेगी।

जनगणना में मददगार

पहले चरण में मकान का सूचीकरण होना है। ग्रामीण क्षेत्र में हवाई सर्वे से मकानों के सीमांकन से सूचीकरण में मदद मिलेगी। उनके पास जियो टैगिंग मैपिंग का रिकॉर्ड होगा। उन्हें सिर्फ एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन कर ओके करने से काम बन जाएगा।

मेट्रोपोलिटन रीजन के लिए निकलेगी जमीन

प्रशासनिक अफसरों के अनुसार मेट्रोपोलिटन रीजन को लेकर अभी डीपीआर तय हो रही है। भोपाल समेत आसपास के पांच शहरों को इसमें शामिल किया है। ये सर्वे भोपाल के बाद संबंधित जिलों में भी होगा। इससे जमीन की वास्तविक उपलब्धता व मकान निर्माण की स्थिति सामने आएगी।

हर गांव-घर की मैपिंग होगी। योजना के तहत डेटा जरूरी है। इससे आगामी योजना बनाने में मदद मिलेगी। - कौशलेंद्र विक्रमसिंह, कलेक्टर

दो चरणों में होगी जनगणना

जनगणना 2027 का कार्य दो चरणों में किया जाएगा। प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य अप्रैल से सितंबर 2026 के मध्य, राज्य शासन द्वारा निर्धारित 30 दिवस की अवधि में संपन्न किया जाएगा। द्वितीय चरण अंतर्गत जनसंख्या की गणना का कार्य नौ से 28 फरवरी 2027 की अवधि में किया जाएगा। जनगणना 2027 के लिए संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 की रात्रि 12 बजे होगी।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस जिले में ‘1586 कॉलोनियों’ में हुए अवैध निर्माण, होगी बड़ी कार्रवाई
भोपाल
construction is illegal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Mar 2026 10:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के ‘200 गांवों’ का होगा हवाई सर्वे, अब मिलेगा मालिकाना हक

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मौसम के दो रंग : दिन में तेज गर्मी तो रात में ठंड, बीमारी फैला रहा मार्च- एडवाइजरी जारी

MP Weather Update
भोपाल

दो बाइकों के बीच जोरदार भिड़ंत, एक के मुंह में घुसा हैंडल दूसरे के सिर में आई चोट, दोनों की मौत

MP News
भोपाल

MP News- कोलार से सीधे कनेक्ट होगी नर्मदापुरम रोड, भोपाल के 5 लाख लोगों को बड़ी राहत

Minister of State Krishna Gaur inspects Bawdiyan Kala underbridge
भोपाल

MP में 6 हजार की रिश्वत मांग रही थी PWD महिला कर्मचारी, लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा

bhopal news
भोपाल

बीजेपी के पूर्व मंत्री को 7364 वोटों से पछाड़नेवाले कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा का ऐसा रहा सियासी सफर

कोर्ट में अटका राजनैतिक कैरियर...
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.