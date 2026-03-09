9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

बीजेपी के पूर्व मंत्री को 7364 वोटों से पछाड़नेवाले कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा का ऐसा रहा सियासी सफर

Mukesh Malhotra- विजयपुर विधानसभा उपचुनाव 2024 पर एमपी हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Mar 09, 2026

कोर्ट में अटका राजनैतिक कैरियर...

Mukesh Malhotra

Mukesh Malhotra- एमपी की विजयपुर विधानसभा उपचुनाव 2024 से जुड़ी चुनाव याचिका पर एमपी हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा Mukesh Malhotra का निर्वाचन निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी के उम्मीदवार रामनिवास रावत को विजयी घोषित कर दिया है। हाईकोर्ट ने आपराधिक जानकारी छिपाने के आधार पर यह फैसला सुनाया है। मुकेश मल्होत्रा Mukesh Malhotra और कांग्रेस ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर निराशा जताई है। पार्टी नेताओं ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने बीजेपी उम्मीदवार रामनिवास रावत को मंत्री रहते हुए उपचुनाव में 7364 वोटों से करारी शिकस्त दी थी। राज्य सरकार के एक बड़े मंत्री को मात देने वाली इस चुनावी विजय में आदिवासियों की भूमिका सबसे अहम रही। मुकेश मल्होत्रा को उनके एकमुश्त वोट मिले थे जिनके दम पर वे क्षेत्र के बेहद कद्दावर नेता रामनिवास रावत को हराने में कामयाब हो गए थे। अब हाईकोर्ट द्वारा विधायकी निरस्त कर देने से उनके राजनैतिक भविष्य पर एक बार फिर प्रश्नचिन्ह लग गया है।

मुकेश मल्होत्रा पहले बीजेपी में थे। वे सहारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष थे। मुकेश मल्होत्रा को राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त था। बीजेपी नेता के रूप में इलाके में उनका खासा वर्चस्व भी था लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दी गई। इस पर मुकेश मल्होत्रा ने पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़ा। उन्हें 44 हजार से ज्यादा वोट मिले और वे तीसरे स्थान पर रहे थे।

विधानसभा चुनावों के कुछ ही माह बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व विधायक रामनिवास रावत ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गए। मोहन यादव सरकार में उन्हें तुरंत मंत्री भी बना दिया गया। रामनिवास रावत ने विधानसभा से भी इस्तीफा दे दिया था जिसके कारण विजयपुर में उपचुनाव होना था। मुकेश मल्होत्रा Mukesh Malhotra ने इस मौके को तुरंत भुनाया और मई 2024 में मुरैना में प्रियंका गांधी की चुनावी सभा में उन्होंने कांग्रेस जॉइन कर ली। पार्टी ने उन्हें विजयपुर में बीजेपी के उम्मीदवार वन मंत्री रामनिवास रावत के सामने चुनावी मैदान में उतार दिया।

उपचुनाव में आदिवासियों ने मुकेश मल्होत्रा का पूरा साथ दिया

मुकेश मल्होत्रा सहारिया आदिवासी हैं। विजयपुर विधानसभा में करीब 2.50 लाख वोटर थे जिसमें सहारिया समुदाय के ही 70 हजार से ज्यादा वोट शामिल थे। विधानसभा उपचुनाव में आदिवासियों ने मुकेश मल्होत्रा का पूरा साथ दिया। सहारिया आदिवासियों की एकमुश्त वोटिंग की वजह से उन्हें 1 लाख से ज्यादा वोट मिले जबकि रामनिवास रावत महज 93 हजार वोट ही पा सके। इस प्रकार मुकेश मल्होत्रा करीब 7 हजार वोटों से जीत गए थे। राज्य सरकार के केबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को हराने से मुकेश मल्होत्रा की राजनैतिक साख में जबर्दस्त इजाफा हो गया था। उपचुनाव में हार जाने से रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में चुनावी याचिका दायर की जिसपर सोमवार को आए फैसले ने एक बार फिर दोनों प्रमुख प्रतिद्वंद्वियों के रसूख को पलटकर रख दिया है।

ये भी पढ़ें

सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहुंचे दिल्ली, एमपी में राजनैतिक अटकलें तेज
भोपाल
CM Mohan Yadav and BJP State President Hemant Khandelwal arrived in Delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Mar 2026 06:03 pm

Published on:

09 Mar 2026 06:02 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / बीजेपी के पूर्व मंत्री को 7364 वोटों से पछाड़नेवाले कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा का ऐसा रहा सियासी सफर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कांग्रेस विधायक का चुनाव शून्य घोषित, पार्टी बोली- सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे न्याय की गुहार

mp news
भोपाल

उमंग सिंघार का बड़ा बयान, आदिवासियों से ‘अलग धर्म कोड’ की अपील, देशभर के Tribals को चेताया!

Adivasi Dharm Code Demand umang singhar big statement
भोपाल

चीता ज्वाला ने दिया 5 शावकों को जन्म, तीसरी बार बनी मां, कूनो से बड़ी खुशखबरी ‘चीता हाफ सेंचुरी पार’

CheetahJwalaGaveBirthto5cubsinKunoNationalpark
भोपाल

जिन शिक्षकों का रिटायरमेंट निकट, शिक्षक पात्रता परीक्षा से किए जाए फ्री !

Teacher Eligibility Test
भोपाल

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने स्वीकारा… 33% बच्चों का वजन कम, 36% ठिगने

children underweight
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.