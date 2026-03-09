कांग्रेस विधायक का चुनाव शून्य घोषित, पार्टी बोली- सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे न्याय की गुहार

MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विघायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया है। जस्टिस जी.एस.अहलूवालिया के फैसला भाजपा के पूर्व विधायक रामनिवास रावत की याचिका पर सुनाया है। कोर्ट ने माना है कि अदालत ने माना कि प्रत्याशी ने नामांकन के दौरान शपथपत्र में आपराधिक मामलों की सही जानकारी छिपाई और गलत घोषणा की। इसके चलते उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने साथ ही चुनाव याचिकाकर्ता और दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक घोषित कर दिया।