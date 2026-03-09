9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

कांग्रेस विधायक का चुनाव शून्य घोषित, पार्टी बोली- सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे न्याय की गुहार

MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में विजयपुर विधायक का चुनाव शून्य घोषित कर दिया है। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाएगी।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Mar 09, 2026

mp news

MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विघायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव रद्द कर दिया है। जस्टिस जी.एस.अहलूवालिया के फैसला भाजपा के पूर्व विधायक रामनिवास रावत की याचिका पर सुनाया है। कोर्ट ने माना है कि अदालत ने माना कि प्रत्याशी ने नामांकन के दौरान शपथपत्र में आपराधिक मामलों की सही जानकारी छिपाई और गलत घोषणा की। इसके चलते उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने साथ ही चुनाव याचिकाकर्ता और दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार रामनिवास रावत को विजयपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक घोषित कर दिया।

कांग्रेस बोली- सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

मप्र कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव डॉ. संजय कामले ने patrika.com को बताया कि कांग्रेस पार्टी मुकेश मल्होत्रा जी के साथ मजबूती से खड़ी है। पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रूख करेगी और न्याय के लिए गुहार लगाएगी।

क्या बोले रामनिवास रावत

पूर्व विधायक रामनिवास रावत ने कहा कि नामांकन पत्र के साथ लगने वाले शपथ पत्र में मुकेश मल्होत्रा ने आपराधिक जानकारी छुपाई थी। जिसके खिलाफ हमने याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है।

इधर, मुकेश मल्होत्रा के वकील प्रतीप बिसोरिया का मानना है कि भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत के द्वारा लगाई गई याचिका में दो मामलों के जानकारी छुपाने का आरोप लगाया गया है। जिसमें एक निपटारा पहले हो चुका था। रही दूसरे के बात तो कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जानकारी छुपाने वाले दोनों मामलों में चुनाव रद्द किया गया है। हमारे द्वारा एक एप्लीकेशन फाइल की गई है। इस मामले पर 15 का समय मिलना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट का रूख करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Mar 2026 05:42 pm

Published on:

09 Mar 2026 05:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कांग्रेस विधायक का चुनाव शून्य घोषित, पार्टी बोली- सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे न्याय की गुहार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बीजेपी के पूर्व मंत्री को 7364 वोटों से पछाड़नेवाले कांग्रेस के विधायक मुकेश मल्होत्रा का ऐसा रहा सियासी सफर

कोर्ट में अटका राजनैतिक कैरियर...
भोपाल

उमंग सिंघार का बड़ा बयान, आदिवासियों से ‘अलग धर्म कोड’ की अपील, देशभर के Tribals को चेताया!

Adivasi Dharm Code Demand umang singhar big statement
भोपाल

चीता ज्वाला ने दिया 5 शावकों को जन्म, तीसरी बार बनी मां, कूनो से बड़ी खुशखबरी ‘चीता हाफ सेंचुरी पार’

CheetahJwalaGaveBirthto5cubsinKunoNationalpark
भोपाल

जिन शिक्षकों का रिटायरमेंट निकट, शिक्षक पात्रता परीक्षा से किए जाए फ्री !

Teacher Eligibility Test
भोपाल

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने स्वीकारा… 33% बच्चों का वजन कम, 36% ठिगने

children underweight
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.