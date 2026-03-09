9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

चीता ज्वाला ने दिया 5 शावकों को जन्म, तीसरी बार बनी मां, कूनो से बड़ी खुशखबरी ‘चीता हाफ सेंचुरी पार’

एमपी के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में एक बार फिर बढ़ा चीतों का कूनबा, मादा चीता ज्वाला ने 5 शावकों को दिया जन्म....

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Mar 09, 2026

CheetahJwalaGaveBirthto5cubsinKunoNationalpark

CheetahJwalaGaveBirthto5cubsinKunoNationalpark(photo:patrika)

Cheetah Jwala Gave Birth 5 Cubs: कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया है। कूनो में अब चीतों की संख्या 50 पार पहुंच चुकी है। गांधी सागर समेत देश में अब चीतों की संख्या 53 हो गई है। बता दें कि ज्वाला के 5 शावकों समेत अब कूनो में कुल भारतीय चीते 33 हो गए हैं। शावकों के जन्म की जानकारी को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी ट्वीट किया है।

ज्वाला तीसरी बार बनीं मां

बता दें कि कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता ज्वाला तीसरी बार मां बनी है। इससे पहले ज्वाला ने 2023 में 4 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से तीन की मौत हो गई थी और अकेली मादा चीता शावक जिंदा रही, जिसका पालन-पोषण चीता प्रोजेक्ट की मेडिकल टीम ने किया। इसके बाद जनवरी 2024 में 3 शावकों को जन्म देने के बाद आज 9 मार्च 2026 को वह तीसरी बार मां बनी है। इस बार ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया है।

वन विभाग कर रहा निगरानी

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ज्वाला और उसके पांचों नवजात शावक पूरी तरह स्वस्थ हैं। विशेषज्ञों की टीम इन पर कड़ी नजर रखे हुए है। सीसीटीवी और मैदानी निगरानी के माध्यम से शावकों की सुरक्षा की जा रही है और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है।

चीतों के पुनर्स्थापन की सफलता की कहानी शुरू

कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता के शावकों का भारतीय धरती पर जन्म की ये कहानी पहली बार सामने नहीं आई है। इससे पहले चीता गामिनी, चीता आशा ने भी इसी साल शावकों को जन्म दिया। भारतीय धरती पर शावकों का जन्म दर्शाता है कि कूनो नेशनल पार्क की वाइल्डलाइफ और जैव विविधता चीतों के अनुकूल और मुफीद साबित हो रही है। भारतीय धरती चीतों के पुनर्स्थापना की ऐतिहासिक पहल सफलता की कहानी शुरू कर चुकी है।

इस साल 2026 में इन मादा चीता ने दिया शावकों को जन्म, अब 33 भारतीय चीता

-7 फरवरी- आशा ने 5 शावकों को जन्म दिया

-18 फरवरी- गामिनी बनी मां, 3 शावकों को दिया था जन्म

2025 में पहली भारतीय चीता मुखी बनी थी मां

-नवंबर 2025 में पहली भारतीय चीता मुखी मां बनी थी, 20 नवंबर को चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म देकर इतिहास रच दिया था।

-फरवरी 2025 में चीता वीरा ने दिया था 2 शावकों को जन्म

-20 जनवरी 2024 को ज्वाला ने दिया था 4 शावकों को जन्म

-3 जनवरी 2024 को चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया था, यह भारत की जमीं पर दूसरी बार चीतों का प्रजनन था।

70 साल बाद भारत की धरती पर पहली बार मां बनी थी चीता ज्वाला

इससे पहले भारत की धरती पर 70 साल बाद चीतों की पुनर्स्थापना के बाद पहली बार चीता ज्वाला ने 29 मार्च 2023 को पहली बार 4 शावकों को जन्म दिया था। लेकिन 3 शावकों की मौत हो गई थी। एक मादा शावक बची थी, जिसे प्रोजेक्ट चीता की मेडिकल टीम ने मुखी नाम दिया था। मुखी प्रोजेक्ट चीता की मेडिकल टीम और एमपी की वाइल्डलाइफ के डॉक्टर जितेंद्र की सबसे फेवरेट चीता है।

आप भी सुनें पहली भारतीय चीता मुखी के संघर्षों की कहानी वाइल्डलाइफ हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. जितेन्द्र कुमार जाटव की जुबानी

ये भी पढ़ें

कूनो दुनिया की ‘चीता राजधानी’, हैरान कर देंगे एमपी की वाइल्ड लाइफ के ये फैक्ट
Patrika Special News
MP Wildlife

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Mar 2026 02:44 pm

Published on:

09 Mar 2026 01:55 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / चीता ज्वाला ने दिया 5 शावकों को जन्म, तीसरी बार बनी मां, कूनो से बड़ी खुशखबरी ‘चीता हाफ सेंचुरी पार’

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिन शिक्षकों का रिटायरमेंट निकट, शिक्षक पात्रता परीक्षा से किए जाए फ्री !

Teacher Eligibility Test
भोपाल

महिला एवं बाल विकास मंत्री ने स्वीकारा… 33% बच्चों का वजन कम, 36% ठिगने

children underweight
भोपाल

मार्च में ही तपने लगा एमपी, पारा पहुंचा 40 डिग्री के पास, अगले 3 दिन ऐसा रहेगा मौसम

MP Weather
भोपाल

लेट हो गया मेट्रो की ‘ब्लू-आरेंज लाइन’ का काम, मुआवजे के बाद भी रुका काम !

Metro Project
भोपाल

इलेक्ट्रिसिटी बिल की टेंशन खत्म! IISER की स्मार्ट तकनीक से आप खुद तय करेंगे कितनी चाहिए बिजली?

Electricity Bill Tension Over IISER Smart Technology helped you can decide how much electricity need at your home
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.