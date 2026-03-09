चीता ज्वाला ने दिया 5 शावकों को जन्म, तीसरी बार बनी मां, कूनो से बड़ी खुशखबरी ‘चीता हाफ सेंचुरी पार’

Cheetah Jwala Gave Birth 5 Cubs: कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता ज्वाला ने 5 शावकों को जन्म दिया है। कूनो में अब चीतों की संख्या 50 पार पहुंच चुकी है। गांधी सागर समेत देश में अब चीतों की संख्या 53 हो गई है। बता दें कि ज्वाला के 5 शावकों समेत अब कूनो में कुल भारतीय चीते 33 हो गए हैं। शावकों के जन्म की जानकारी को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी ट्वीट किया है।