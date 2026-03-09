मार्च में ही तपने लगा एमपी, पारा पहुंचा 40 डिग्री के पास, अगले 3 दिन ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, हवा की दिशा वर्तमान में उत्तर-पूर्व से अब पश्चिम और उत्तर-पश्चिम हो गई है। हवा में नमी बहुत कम है। इसके साथ ही रेगिस्तानी इलाकों से हवाएं मध्य प्रदेश आ रही है। जिसके चलते मार्च के पहले पखवाड़े में ही तेज गर्मी पड़ रही है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में भी तेज धूप देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले चार से पांच दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा।