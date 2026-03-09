आधी रात को होटल के कमरे में पति को ब्लेड मारकर पत्नी फरार, मचा हड़कंप

पुलिस के अनुसार 30 साल वर्षीय ललित राजपूत पिता हाकम सिंह निवासी पिपलानी के गोपाल नगर ता कहने वाला है। पुणे की आईटी कंपनी में नौकरी करता है। खंडवा निवासी देनंदनी तोमर से उसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। देनंदनी शाजापुर के जिला अस्पताल में बतौर नर्स कार्यरत है। पिछले सालों में कुछ समय तक दोनों लिव-इन में रहे। लेकिन जब ललित शादी से मुकर गया तो देनंदनी ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। बाद में दोनों के बीच समझौता हुआ और मई 2025 में आर्य समाज मंदिर में उनकी शादी हुई।