9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

आधी रात को होटल के कमरे में पति को ब्लेड मारकर पत्नी फरार, मचा हड़कंप

Bhopal News : गनीमत रही कि, हमले में पति को मामूली चोट लगी है, जहां निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 09, 2026

Bhopal News

होटल के कमरे में पति को ब्लेड मारकर पत्नी फरार (Photo Source- Patrika)

Bhopal News :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पिपलानी क्षेत्र में स्थित एक होटल में ठहरे दंपति के बीच किसी बात को लेकर शुरु हुए विवाद में पत्नी युवक पर धारदार चीज से हमला कर भाग निकली। ताया जा रहा है कि, हमला ब्लेड से किया गया है। हालांकि, गनीमत रही कि, हमले में पति को मामूली चोट लगी है, जहां निजी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। पिपलानी पुलिस ने पत्नी के खिलाफ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार 30 साल वर्षीय ललित राजपूत पिता हाकम सिंह निवासी पिपलानी के गोपाल नगर ता कहने वाला है। पुणे की आईटी कंपनी में नौकरी करता है। खंडवा निवासी देनंदनी तोमर से उसकी दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। देनंदनी शाजापुर के जिला अस्पताल में बतौर नर्स कार्यरत है। पिछले सालों में कुछ समय तक दोनों लिव-इन में रहे। लेकिन जब ललित शादी से मुकर गया तो देनंदनी ने उसके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। बाद में दोनों के बीच समझौता हुआ और मई 2025 में आर्य समाज मंदिर में उनकी शादी हुई।

होटल में रुकी थी देनंदनी

फिलहाल ललित भोपाल में रहता है, जबकि देनंदनी शाजापुर में ही रहती है। दोनों के बीच साथ रहने का विवाद है। ललित का कहना है कि उसकी पत्नी साथ रहना नहीं चाहती, जबकि देनंदनी का आरोप है कि पति उसे साथ में नहीं रखना चाहता है। शनिवार केा देनंदनी तोमर ललित से मिलने भोपाल आई थी। ललित ने उसे आनंद नगर के कोमल पैलेस होटल में रुकवा दिया था।

युवक अस्पताल में भर्ती

देर रात दोनों के बीच में जमकर विवाद हुआ। रविवार सुबह 7 बजे के करीब जब ललित की नींद खुली, तो नाराज पत्नी ने ब्लेड से उसके हाथ और पेट में हमला किया। इसके बाद वह बाथरुम में छिप गया, तो पत्नी ने वहां पहुंचकर कांच का ग्लास सिर पर मारकर घायल कर दिया। बाद में ललित अस्पताल में भर्ती हुआ और पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 Mar 2026 07:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / आधी रात को होटल के कमरे में पति को ब्लेड मारकर पत्नी फरार, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इलेक्ट्रिसिटी बिल की टेंशन खत्म! IISER की स्मार्ट तकनीक से आप खुद तय करेंगे कितनी चाहिए बिजली?

Electricity Bill Tension Over IISER Smart Technology helped you can decide how much electricity need at your home
भोपाल

MP के बड़े आदिवासी महोत्सव में शामिल होंगे Amit Shah, इन क्षेत्रों को देंगे सौगातें

Home Minister Amit Shah will visit Balaghat for first Baiga festival MP News
भोपाल

School Book: पुरानी किताब, नया कवर, बदल गया कोर्स और दाम, अभिभावकों से फर्जीवाड़ा

school book
भोपाल

लव-कुश के जन्मस्थल को संवारेगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

CM Mohan Yadav announces renovation of Luv-Kush's birthplace
भोपाल

एमपी के बड़े नेता के निधन से सीएम मोहन यादव दुखी, घर पहुंचकर परिजनों से मिले

CM Mohan Yadav met with the family of former MLA Rajkumar Yadav
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.