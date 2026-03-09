एमपी के बड़े नेता के निधन से सीएम मोहन यादव दुखी, घर पहुंचकर परिजनों से मिले

CM Mohan Yadav- एमपी के एक वरिष्ठ नेता राव राजकुमार सिंह यादव का निधन हो गया। वे एक राजनैतिक परिवार से जुड़े थे। 70 साल के राव राजकुमार सिंह का मंगलवार को भोपाल में निधन हुआ था। वे अशोकनगर जिले की विधानसभा सीट चंदेरी के विधायक रह चुके थे। राज्य बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार राव राजकुमार सिंह के देहांत पर पार्टी नेताओं ने दुख व्यक्त किया। रविवार को सीएम मोहन यादव उनके घर पहुंचे। उन्होंने दुखी परिजनों से मुलाकात कर ढाढस बंधाया।