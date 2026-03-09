लव-कुश के जन्मस्थल को संवारेगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

Luv-Kush birthplace - एमपी के अशोकनगर जिले के करीला धाम में श्रद्धा, आस्था और भक्ति का अदभुत संगम दिखाई दे रहा है। यहां लाखों लोगों की भीड़ लगी है। माता सीता यहां अपने दोनों पुत्र लव-कुश के साथ विराजमान हैं। देश का यह एकमात्र अद्वितीय मंदिर है, जहां सीताजी अपने दोनों पुत्रों के साथ पूजी जाती हैं। करीला धाम को लव-कुश की जन्म-स्थली भी माना जाता है। रंगपंचमी पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी सपत्नीक इस पावन स्थल पर पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने लव-कुश की बाल लीलाओं की साक्षी करीला धाम की पवित्र स्थली के सम्पूर्ण विकास की योजना बनाने का ऐलान किया।