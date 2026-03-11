एमपी में ‘1000 करोड़’ से आबाद होंगे गांव-मजरे-टोले, चकाचक होंगी सड़कें

परियोजना के तहत बनने वाली सड़कों का निर्माण मनरेगा यानी बीवीजी रामजी योजना के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद पंचायत को अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक की स्वीकृति देने का अधिकार दिया है। साथ ही निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक राशि भी जारी कर दी गई है, ताकि योजनाओं को समय पर शुरू किया जा सके। प्रदेश में वर्तमान में 315 से अधिक जनपद पंचायतें हैं। ऐसे में प्रत्येक जनपद पंचायत को तीन करोड़ रुपये तक का बजट उपलब्ध कराया गया है।