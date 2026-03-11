11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में ‘1000 करोड़’ से आबाद होंगे गांव-मजरे-टोले, चकाचक होंगी सड़कें

MP News: इस तरह परियोजना के तहत कुल मिलाकर करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Mar 11, 2026

develop hamlets in MP

develop hamlets in MP प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

MP News: ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल करते हुए सुगम संपर्कता परियोजना शुरू की है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की इस योजना का उद्देश्य दूर-दराज के गांवों, ग्राम पंचायतों और 100 से अधिक आबादी वाले मजरा-टोला तथा मुख्यमंत्री मजरा-टोला योजना के अंतर्गत चिन्हित बस्तियों को सड़क सुविधा से जोड़ना है। इससे अब तक अलग-थलग पड़ी बस्तियां मुख्य मार्गों और विकास की धारा से जुड़ सकेंगी।

बजट आवंटित

परियोजना के तहत बनने वाली सड़कों का निर्माण मनरेगा यानी बीवीजी रामजी योजना के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद पंचायत को अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक की स्वीकृति देने का अधिकार दिया है। साथ ही निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक राशि भी जारी कर दी गई है, ताकि योजनाओं को समय पर शुरू किया जा सके। प्रदेश में वर्तमान में 315 से अधिक जनपद पंचायतें हैं। ऐसे में प्रत्येक जनपद पंचायत को तीन करोड़ रुपये तक का बजट उपलब्ध कराया गया है।

ड्रोन से होगी निगरानी

इस तरह परियोजना के तहत कुल मिलाकर करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है। इस राशि से मजरा-टोला बस्तियों और सांदीपनि विद्यालयों तक पहुंचने वाली सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी।

सड़कों के निर्माण के लिए स्थान का चयन सिपरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। वहीं परियोजना के अंतर्गत बनने वाली सड़कों की निगरानी ड्रोन तकनीक से की जाएगी, ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति पर नजर रखी जा सके। सड़कों की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने के लिए सिपरी सॉफ्टवेयर के साथ आरआईएमएस का भी उपयोग किया जाएगा।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त अवि प्रसाद ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि परियोजना से जुड़ी सभी सड़कों की डीपीआर 28 मार्च तक तैयार कर ली जाए, ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके और ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क मिल सके।

ये भी पढ़ें

लेट हो गया मेट्रो की ‘ब्लू-आरेंज लाइन’ का काम, मुआवजे के बाद भी रुका काम !
भोपाल
Metro Project

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 12:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में ‘1000 करोड़’ से आबाद होंगे गांव-मजरे-टोले, चकाचक होंगी सड़कें

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ईरान-अमेरिका युद्ध: अब केवल 6 दिन का बचा LPG स्टॉक, 600 रुपए बढ़कर कालाबाजारी शुरू !

LPG Cylinder Crisis
भोपाल

एमपी में ‘5 हजार’ अतिथि विद्वानों के आएंगे अच्छे दिन, लेकिन कब ? उठे सवाल

Guest teachers
भोपाल

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा एमपी का ये शहर, 80 किमी हाईस्पीड सड़क को मंजूरी

Delhi Mumbai Expressway link road Project
भोपाल

भोपाल में 55 लाख की लूट, चाकू की नोक पर 4 बदमाश प्रॉपर्टी डीलर से लूटकर फरार

55 Lakh Loot In Bhopal
भोपाल

आउटसोर्स कर्मियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ला रही नया सिस्टम, सीधे बैंक खाते में आएगा वेतन

madhya pradesh outsourced employees
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.