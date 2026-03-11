एमपी में ‘5 हजार’ अतिथि विद्वानों के आएंगे अच्छे दिन, लेकिन कब ? उठे सवाल

दरअसल, कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में सवाल पूछकर हरियाणा मॉडल को लागू करने के संबंध में जानकारी मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि क्या इस विषय में विभाग ने कोई कमेटी बनाई है और यदि बनाई है तो उसके सदस्य कौन हैं तथा कमेटी ने किन बिंदुओं पर रिपोर्ट दी है। इसके जवाब में मंत्री ने साफ किया कि इस संबंध में कोई कमेटी नहीं बनी है। बता दें, प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन 569 सरकारी कॉलेजों में लगभग 5 हजार अतिथि विद्वान वर्षों से पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई जा सकी है।