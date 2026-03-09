MP News- 350 एकड़ के सबसे बड़े मेले में आएंगे 25 लाख लोग, शुरु होते ही उमड़ पड़ी भीड़

Karila Dham - मध्यप्रदेश के सबसे बड़े मेले का शुभारंभ हो गया है। अशोकनगर के करीला धाम Karila Dham में शनिवार को मेला शुरु हुआ। मां जानकी की जन्मस्थली करीला धाम में शनिवार से तीन दिवसीय मेला प्रारंभ हो गया। पहले ही दिन करीब ढाई लाख श्रद्धालु यहां पहुंच गए। सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का दौर शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन किए और मन्नत पूरी होने पर नृत्यांगनाओं से बधाई नृत्य कराया। रविवार को करीला धाम Karila Dham में 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।