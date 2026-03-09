8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में किसानों को बोनस का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए कृषि मंत्री का बड़ा बयान

Bonus benefits- अधिक से अधिक उड़द की खेती करने पर किसानों को बोनस का अधिकतम लाभ मिलेगा

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Mar 08, 2026

Agriculture Minister's big statement to ensure maximum bonus benefits to farmers in MP

Agriculture Minister's big statement to ensure maximum bonus benefits to farmers in MP

Bonus benefits - मध्यप्रदेश में किसानों की आय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार अनेक कवायदें कर रही है। इस संबंध में प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आय में बढ़ोत्तरी के लिए किसानों को उड़द उगाने को कहा है। कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि प्रदेश में उड़द की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उड़द खरीदी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की गई है। अधिक से अधिक उड़द की खेती करने पर किसानों को इस बोनस का अधिकतम लाभ मिलेगा। उन्होंने किसानों से ज्यादा से ज्यादा उड़द की बोवनी करने और अगली फसल की तैयारी भी समय पर करने की अपील की।

राज्य के कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसानों के साथ खड़ी है। उनके हितों की रक्षा के लिए लगातार कार्य कर रही है।

600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस

प्रदेश में उड़द की खेती को प्रोत्साहित करने की बात बताते हुए कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इसी क्रम में उड़द खरीदी पर सरकार ने 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है।

गेहूं खरीदी पर भी किसानों को बोनस देने का कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गेहूं पर 40 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान किया जाएगा। इससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन की अंतिम तिथि पहले 7 मार्च निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक किसान अपना पंजीयन कराकर शासन की योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

दिन के समय बिजली

राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया है। कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना के अनुसार इससे किसानों को रात में सिंचाई के दौरान होने वाली परेशानियों और जोखिमों से राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें

सीएम मोहन यादव और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पहुंचे दिल्ली, एमपी में राजनैतिक अटकलें तेज
भोपाल
CM Mohan Yadav and BJP State President Hemant Khandelwal arrived in Delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 07:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में किसानों को बोनस का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए कृषि मंत्री का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के बड़े नेता के निधन से सीएम मोहन यादव दुखी, घर पहुंचकर परिजनों से मिले

CM Mohan Yadav met with the family of former MLA Rajkumar Yadav
भोपाल

MP News- 350 एकड़ के सबसे बड़े मेले में आएंगे 25 लाख लोग, शुरु होते ही उमड़ पड़ी भीड़

Ashoknagar's Karila Dham Fair will continue until March 9th
भोपाल

MP के पूर्व CM ने रिटायरमेंट प्लान पर दिया ये जवाब, बोले- ‘पार्टी का काम आखिरी सांस…’

digvijaya singh
भोपाल

एमपी में मरीजों की ​मुसीबत बढ़ी, सोमवार से नहीं होंगे ऑपरेशन, डॉक्टर्स ने किया हड़ताल का ऐलान

Doctors in MP announce strike from Monday
भोपाल

मस्ती मूड में दिखे कांग्रेसी, प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने दिग्विजयसिंह को रंगा

Congress State President Jitu Patwari painted Digvijay Singh
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.