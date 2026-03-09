एमपी में किसानों को बोनस का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए कृषि मंत्री का बड़ा बयान

Bonus benefits - मध्यप्रदेश में किसानों की आय में वृद्धि के लिए राज्य सरकार अनेक कवायदें कर रही है। इस संबंध में प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आय में बढ़ोत्तरी के लिए किसानों को उड़द उगाने को कहा है। कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने कहा है कि प्रदेश में उड़द की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उड़द खरीदी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की गई है। अधिक से अधिक उड़द की खेती करने पर किसानों को इस बोनस का अधिकतम लाभ मिलेगा। उन्होंने किसानों से ज्यादा से ज्यादा उड़द की बोवनी करने और अगली फसल की तैयारी भी समय पर करने की अपील की।