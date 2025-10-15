एमपी के जंगलों की सेहत की कहानी, वाइल्डलाइफ हेल्थ ऑफिसर की जुबानी, ‘चीता प्रोजेक्ट दिल के सबसे करीब’

वाइल्ड एनिमल अपने जीवन को कैसे आगे ले जाते हैं। इसका उदाहरण है देश में चीतों की पुनर्स्थापना के बाद पहली बार जन्म लेने वाले शावकों में से एक मात्र जीवित फीमेल शावक मुखी। मध्यप्रदेशके कूनो नेशनल पार्क में जन्मीं मुखी की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। भारत में पहली बार इंडिया में फीमेल चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था। ये चार बहन-भाई भीषण गर्मी के दिनों में जन्मे थे। जब कूनो का तापमान करीब 47-48 डिग्री था, हीट वेव्ज चल रही थीं। हम चीता के पास पहुंचे तो बड़े खुश थे कि पहली बार भारत की धरती पर चीता शावकों ने जन्म लिया है। तभी हमने देखा कि तीन शावक गर्मी और हीट वेव्ज को सह नहीं पाए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। चीता शावकों के शव इधर-उधर पड़े थे और हम देख पा रहे थे कि उनकी मदर ज्वाला कितनी बेचैनी से एक शावक के आसपास घूम रही थी… निगरानी के दौरान हमने उसमें हल्की सी हरकत महसूस की। वह सांस ले रही थी...ज्वाला इसीलिए अपने उस शावक के आसपास घूम रही थी। वो पल इतना इमोशनल था कि आप समझ सकती हैं कि कैसे एक मां से उसके बच्चे दूर हो रहे हों और वो कुछ नहीं कर पा रही.. उस मां की बेचैनी…।