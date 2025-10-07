Wildlife के असली हीरो : देश की सरहद पर खड़े जवान से कम नहीं है वन अधिकारी का जीवन, चुनौतियां कर देंगी हैरान

MP Wildlife real hero: संजना कुमार@patrika.com: दुनिया भर में रिच वाइल्डलाइफ के लिए जाने पहचाने जाने वाले देश के दिल मध्यप्रदेश के जंगलों में रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती… एक उम्मीद की लौ भी साथ ले आती है… जिसे जलाए रखते हैं कुछ लोग… जिन्हें शायद आप और हम नाम से और न ही उनके काम से जानते हों… लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके बिना जंगल... जंगल नहीं रहेंगे, ये बाघ, चीते, हिरण… कहानियों का हिस्सा बन जाएंगे… वाइल्डलाइफ इनके बिना दम तोड़ देगी… patrika.com आज से आपको लेकर जा रहा है वाइल्डलाइफ (Wildlife real hero) के इन्हीं वॉरियर्स (Wildlife Worriers)के पास, जो पगमार्क के निशानों को ऐसे पढ़ते हैं, जैसे कोई इश्कनामे के अल्फाजों को पढ़ता है। जो बारिश में गाड़ियां फंसने पर भी हंसते-खिलखिलाते हैं, क्योंकि उनके लिए हर रास्ता, हर गड्ढा, हर कीचड़ एक मिशन है।