Women Against Drugs : ‘घर और युवाओं की जान बचाने की लड़ाई’, नशाखोरी के खिलाफ हिमाचल से बिहार तक मोर्चा लेती महिलाएं?

लघट महिला मंडल की अध्यक्ष पिंकी शर्मा (Pinki Sharma, Laghat Mahila Mandal) ने बताया, 'लघट पिछले देढ़ साल से चिट्टे की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस ने पिछले दिनों एक ड्रग स्मग्लर को पकड़ा भी था। वह जेल गया और फिर छूट भी गया। उसके बाद से वह हमारे गांव में खेल के मैदान और आसपास के इलाकों का दिन में 10-10 चक्कर लगाने लगा। मुझे पता चला कि वह हमारे गांव के युवाओं को नशे की पुड़िया थमाकर जाता है। ड्रग्स स्मग्लरों (Drugs Smugglers) से अपने बेटे और भाइयों को बचाने के लिए हमने एक समिति बनाई। हम महिलाएं दिन और रात में पहरा दे रही हैं।'