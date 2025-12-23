23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Women Against Drugs : ‘घर और युवाओं की जान बचाने की लड़ाई’, नशाखोरी के खिलाफ हिमाचल से बिहार तक मोर्चा लेती महिलाएं?

Women Against Drugs : हिमाचल के कई इलाकों में युवा आबादी चिट्टा के सेवन के आदी होते जा रहे हैं। लघट को सबसे अधिक प्रभावित बताया जा रहा है। ड्रग्स और शराबखोरी के खिलाफ मोर्चा लेने में हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश में महिलाओं ने मोर्चा लिया है। आइए विस्तार से पढ़ते हैं हिमाचल के लघट और देश की महिलाओं का संघर्षगाथा।

6 min read
Google source verification

भारत

image

Swatantra Mishra

Dec 23, 2025

Women Against Drugs

लघाट महिला मंडल, हिमाचल प्रदेश (Photo: Pinki Sharma)

Himachal Women Against Drugs : हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में एक गांव लघट पड़ता है, जहां सभी रात को रजाई ओढ़कर गर्म बिस्तरों में सो रहे होते हैं तब रात और जीवन के अंधकार को चीरने के लिए यहां की महिलाएं मोबाइल फोन की टॉर्चलाइट, लाठियों के साथ मोर्च पर तैनात हो जाती हैं। 22 सदस्यीय लाघाट महिला मंडल (Laghat Mahila Mandal) ने यह दृढ़ संकलप लिया है कि वह नशाखोरी से बदतर हो चुकी परिस्थितियों से पार पाकर रहेंगी।

चिट्टे की गिरफ्त में हैं राज्य की 234 पंचायतें

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की 234 पंचायतों को चिट्टा की गिरफ्त में पाया है। वहीं पंजाब की सीमा से लगे बरमाना ग्राम पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाले लघट गांव को हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिट्टा के खतरे से अत्यधिक प्रभावित माना है। नशाखोरी की समस्या से परेशान होकर लघट की महिलाओं ने 22 सदस्यों की एक समिति बनाई और इस लघट महिला मंडल नाम दिया।

नशे की आगोश में कैसे आया लघट?

लघट महिला मंडल की अध्यक्ष पिंकी शर्मा (Pinki Sharma, Laghat Mahila Mandal) ने बताया, 'लघट पिछले देढ़ साल से चिट्टे की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस ने पिछले दिनों एक ड्रग स्मग्लर को पकड़ा भी था। वह जेल गया और फिर छूट भी गया। उसके बाद से वह हमारे गांव में खेल के मैदान और आसपास के इलाकों का दिन में 10-10 चक्कर लगाने लगा। मुझे पता चला कि वह हमारे गांव के युवाओं को नशे की पुड़िया थमाकर जाता है। ड्रग्स स्मग्लरों (Drugs Smugglers) से अपने बेटे और भाइयों को बचाने के लिए हमने एक समिति बनाई। हम महिलाएं दिन और रात में पहरा दे रही हैं।'

'युवाओं को नशे के दलदल से बचाने के लिए हम जान लुटा देंगे'

पिंकी शर्मा ने बताया कि हमारे इलाके में एसीसी सीमेंट की फैक्टरी (ACC Cement Factory) है, जिसके चलते यहां हर रोज 5,000 ट्रकों का आना-जाना होता है। इसके अलावा मजदूर वर्ग के लोग भी काफी हैं, जो नशाखोरी करते हैं। युवा उनके जरिए नशे का सामान हासिल कर लेते हैं। उनसे जब पत्रिका ने पूछा कि आपलोग स्मग्लर्स से कैसे लड़ेंगी? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा- 'हमें अपना घर बचाना है। हमें अपने युवाओं की जान बचानी है। हमें अपन गांव और पंचायतों को बचाना है। हम महिलाएं इस काम के लिए अपनी जान तक न्योछावर करने को तैयार हैं।'

पिंकी ने बताया कि इस मुहिम से कुसुम लता (48), उर्मिला देवी (36), अंजू देवी (42), रीना देवी (49), कंचन (44), मीरा देवी (52) सहित 22 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। हमारी महिला मंडल दिन और रात लाठी और हंसिया लेकर पहरा दे रही हैं। उनका कहना है कि इस काम में हमारे पति और बुजुर्ग भी बहुत साथ दे रहे हैं। हालांकि वह यह भी बताती हैं कि इस काम में जंगली जानवरों का भी डर काफी रहता है, लेकिन हम मजबूर हैं और हम मोर्चे पर डटे रहेंगे।

युवाओं को नशा से दूर करने के लिए खेल से जोड़ रहे हैं पंकज चंदेल

ग्रामीणों ने बताया कि पंकज चंदेल युवाओं को नशा से दूर करने के लिए युवाओं को खेल से जुड़ी गतिविधियां करवा रहे हैं। वह लिंक रोड के अंत में स्थित एक खेल के मैदान में वॉलीबॉल खेलने वाली ग्रामीण टीमों के मेंटर हैं। वह सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटों की रोशनी में युवाओं को खेल से जुड़ी गतिविधियां करवाते हैं।

'10 साल के बेटे और बीमार सास को घर पर छोड़कर दे रही हूं पहरा'

लघट की महिला मंडल से जुड़ी 32 वर्षीय सुमन कुमारी कहती हैं, “लगभग डेढ़ साल पहले मेरे पति को चिट्टा की लत लग गई थी। उन्हें नशीले पदार्थ ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जमानत पर रिहा होने के बाद हमने उन्हें नशामुक्ति केंद्र में भर्ती कराया और तब से उन्होंने नशा नहीं किया है। मैं नहीं चाहती कि कोई और उस दर्द से गुजरे जिससे मैं गुजरी हूं। यही एकमात्र कारण है कि मैं आधी रात को अपने 10 वर्षीय बच्चे और बीमार सास को घर पर छोड़कर यहां आई हूं।”

'नशाखोरी से सबसे ज्यादा महिलाएं ही प्रभावित होती हैं'

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एडवोकेट और बीजेपी नेता अमित सिंह चौहान का मानना है कि पति या बेटे नशाखोरी के चंगुल में पड़ जाएं तो उससे सबसे ज्यादा महिलाएं ही पीड़ित होती हैं। उनका कहना है कि नशाखोरी की गिरफ्त वाले घर की महिलाओं की जिंदगी नरक बन जाती है।

'इस्मालिक संगठनों की साजिश से बर्बाद हो रहे हिंदू युवा'

हिमाचल प्रदेश के हिंदू रक्षा मंच के अध्यक्ष कमल गौतम चिंता से भरकर पत्रिका से बातचीत करते हुए कहते हैं, पंजाब की यह बीमारी पिछले 4-5 वर्षों में हिमाचल के हिंदू युवाओं को लग गई।' वह कहते हैं, 'इस्लामिक संगठनों की साजिश के चलते हमारा हिमाचल बर्बाद हो रहा है। चिट्टे सप्लायर्स की लिस्ट तैयार करेंगे तो पाएंगे 60-70 फीसदी सप्लायर्स मुसलमान ही निकलेंगे।' कमल गौतम अवकाशप्राप्त शिक्षक हैं।

राज्य में नशाखोरी से सिर्फ हिंदू युवाओं की हो रही है मौत: कमल गौतम

शिमला, सजौली, कुल्लू और नालागढ़ में नशामुक्ति को लेकर आंदोलन चालाने वाले कमल गौतम ने बताया, 'मैं हिमाचल को नशामुक्त बनाने की मुहिम का लगातार नेतृत्व कर रहा हूं। मैंने पाया कि नशाखोरी से राज्य में एक भी मुस्लिम लड़के की मौत नहीं हुई। राज्य में मरने वाले सारे लड़के हिंदू ही रहे हैं। इनके चलते हमारे घर बर्बाद हो रहे हैं। हमारी मां और बहनों के सुहाग उजड़ रहे हैं।'

हिंदू रक्षा मंच को दवा निर्माण कंपनियों पर गहरा शक

कमल कहते हैं, 'नशा का सामान तैयार करने में मॉर्फिन का इस्तेमाल होता है। दवा बनाने में भी मॉर्फिन का इस्तेमाल होता है। हिमाचल में कई दवा निर्माण कंपनियों की यूनिट हैं। मुझे इस बात का गहरा अंदेशा है कि ड्रग्स की सप्लाई में दवा निर्माण का भी हाथ हो सकता है। पुलिस को इस एंगल से भी जांच-पड़ताल करना चाहिए।'

ड्रग्स सप्लायर्स का एनकाउंटर होना चाहिए: हिंदू रक्षा मंच

नशाखोरी से राज्य को मुक्ति दिलाने के बारे में कमल गौतम कहते हैं, 'ड्रग्स सप्लायर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। सप्लायर्स की संपत्ति जब्त हो। इनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाएं। युवाओं को नशीला पदार्थ मुहैया कराने वाले का एनकाउंटर करे पुलिस।'

कांग्रेस सरकार ने शुरू किया चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान

बीते 15 नवंबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 'चिट्टा मुक्त हिमाचल' अभियान की शुरुआत की और ग्राम पंचायतों व अन्य निकायों से नशाखोरी की समस्या से लड़ने के लिए आगे आने का आह्वान किया। इस अभियान के तहत पुलिस टीमें जंगल, परित्यक्त इमारतें, पार्किंग स्थल, नदी किनारे, पुराने बस स्टैंड और गैरेज सहित नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों के लिए संवेदनशील सुनसान, एकांत और अर्ध-सार्वजनिक स्थानों का निरीक्षण कर रही हैं। 26 दिसंबर को सुक्खू अपने 'चिट्टा विरोधी पदयात्रा' के तहत बिलासपुर में होंगे।

पंजाब में नशाखोरी के चलते 50 हजार से ज्यादा हुई गिरफ्तारियां

सूखा नशा की समस्या पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में सबसे ज्यादा है। हरियाणा और पंजाब में भी महिलाओं ने कई बार नशाखोरी के खिलाफ मोर्चा खोला है। विभिन्न आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, पंजाब में 2020 से लेकर 2024 के अंत तक मादक पदार्थों और मनोविकृत पदार्थों (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत 40,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए और 50,000 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। 2015 से 2024 के बीच कुल 51,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए।

बिहार में 2016 में, गुजरात में 1960 से शराब पर बैन

देश के दूसरे राज्यों में नशाखोरी खासतौर पर शराबखोरी के खिलाफ भी महिलाओं ने जोरदार अभियान चलाए हैं। हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब में महिलाओं ने कई बार शराब के ठेके बंद कराने की मुहिम चलाई। वहीं बिहार में भी महिला संगठनों की लंबी लड़ाई के बाद राज्य की नीतीश सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू कर दी। वहीं गुजरात में 1 मई 1960 से ही शराब पर प्रतिबंध जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Dec 2025 06:00 am

Hindi News / Patrika Special / Women Against Drugs : ‘घर और युवाओं की जान बचाने की लड़ाई’, नशाखोरी के खिलाफ हिमाचल से बिहार तक मोर्चा लेती महिलाएं?

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

UP के वह मंत्री जो बिना खाए-सोए 12 घंटे दफ्तर में करते थे काम, सरकारी गाड़ी से चलीं बेटी तो जेब से भरा पैसा

लखनऊ

CG News: दूध के दम पर आत्मनिर्भरता की कहानी, आगे बढ़ रहीं महिला, हर साल हो रही लाखों की आमदनी

CG News: दूध के दम पर आत्मनिर्भरता की कहानी, आगे बढ़ रहीं महिलाएं, हर साल हो रही लाखों की आमदनी
Patrika Special News

राजस्थान में शिक्षा को लेकर अगले 3 साल के लिए क्या है सरकार का रोडमैप, जानिए दो साल में क्या-क्या हुआ

madan dilawar
Patrika Special News

‘बुनियाद’, शोले डायरेक्टर रमेश सिप्पी का इकलौता सीरियल, जिसने परिवारों को जोड़ने का काम किया

Buniyaad Serial
Patrika Special News

वॉटर प्यूरीफायर से Air Purifier तक आम आदमी पर कैसे बढ़ रहा बोझ?

Water Purifier to Air Purifier
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.