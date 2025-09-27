MP के जंगलों में हाथियों का राज, Tiger State की चौंकाने वाली रिपोर्ट

नर्मदा नदी के आसपास और ईस्टर्न हिस्से में हाथियों का नया ठिकाना क्यों बन रहा? इस सवाल पर मयंक का कहना है कि 2018 के बाद इन इलाकों में हजारों प्वॉइंट्स की मॉडलिंग की गई, कि आखिर हाथियों को यहां ऐसा क्या पसंद आ रहा है… इसके लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ के जंगलों को भी शामिल किया। इस मॉडलिंग रिपोर्ट में सामने आया कि हाथियों को एमपी के इन जंगलों में यहां का एन्वायरमेंट्ल बैरियर रास आ रहा है। मयंक कहते हैं कि, हाथियों को सर्दियों का मौसम या कम टेम्प्रेचर पसंद नहीं आता। इसलिए वे अमरकंटक के निचले इलाकों से आगे नहीं बढ़ते। ऊपरी इलाकों में पड़ने वाली ठंड के कारण वे यहीं तक सीमित हो गए हैं।