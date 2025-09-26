लबालब नदियां, कुएं बने काल, हर पांच दिन में दो लोगों की जा रही जान, पत्रिका पड़ताल में खुलासा

जिले में आए दिन लोगों के नदियों, तालाबों व कुओं में डूबने से मौत के मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते ग्राफ को देखते हुए पत्रिका ने पड़ताल की तो इस वर्ष 29 जून से 22 सितंबर 86 दिन में जिले में 33 लोग इस तरह से डूबकर मौत का शिकार बन चुके हैं। मौतों का यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में सबसे ज्यादा है। पिछले वर्ष बारिश के मौसम में जिले में 24 लोगों की पानी में डूबने से मौत हुई थी। यानी इस बार मौतों का आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 37 फीसदी से अधिक बढ़ गया है। लेकिन बढ़ते आंकड़ों और आए दिन सामने आ रही घटनाओं के बावजूद जहां आमजन तो सजगता बरत ही नहीं रहे हें, वहीं जिम्मेदार भी इसे रोकने कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।