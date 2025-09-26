बारिश का अंतिम दौर, आज से अगले 3 दिन इन जिलों में जमकर बरसेगा पानी



भोपाल की बात करें तो आज शुक्रवार को मौसम में उमस रहेगी। वहीं तेज धूप भी लोगों को परेशान करेगी। यहां अधिकतम तापमान 28-30 डिग्री तक रहने की संभावना है। जबकि न्यूनतम तापमान 22-24 डिग्री रहेगा। आर्द्रता अधिक होने से लोगों को गर्मी महसूस होगी और पसीना बहेगा। इस दौरान मौसम विभाग ने हाइड्रेट रहने की सलाह दी है। वहीं शाम होते है हल्की बौछारें ((Heavy Rain) पड़ सकती हैं।