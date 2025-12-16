16 दिसंबर 2025,

इंदौर

भाजपा विधायक के बेटे की शादी में फोड़े गए 70 लाख के पटाखे, 61 करोड़ है संपत्ति

MP News: इंदौर से भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे की शादी में 70 लाख रुपये की आतिशबाजी की बात सामने आई है।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Dec 16, 2025

Anjanesh Shukla Wedding

फोटो- Anjanesh Golu Shukla Instagram

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर से भाजपा विधायक राकेश शुक्ला उर्फ गोलू शुक्ला के बेटे की शादी सुर्खियों में बनी हुई है। बड़े बेटे अंजनेश की शादी में 70 लाख रुपये की आतिशबाजी और करोड़ों रुपये खर्च किए जाने की चर्चाएं तेजी से हो रही हैं। शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। बता दें कि, गोलू शुक्ला की कुल संपत्ति 61 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक है।

गोलू शुक्ला के बेटे की शादी ने बटोरी चर्चाएं

भाजपा विधायक राकेश शुक्ला गोलू के बड़े बेटे की शादी ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में दावा किया गया है कि शादी में आतिशबाजी पर 70 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। शादी की खास बात तो यह रही कि भाजपा-कांग्रेस के कई नेता दूल्हा-दुल्हन को आशीर्वाद देने पहुंचे। विवाह स्थल में हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां लगाई गई थी। मंच पर भगवान शिव की प्रतिमा भी लगाई गई थी। जिसके सामने ही वरमाला समारोह संपन्न हुआ।

पहले भी चर्चाओं में रहा शुक्ला परिवार

बता दें कि, जुलाई 2025 में विधायक शुक्ला का छोटा बेटा रुद्राक्ष जबरन उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुस गया था। इस दौरान मंदिर कर्मचारी आशीष दुबे ने उसे रोकने की कोशिश की, तो रुद्राक्ष ने उसे धमकाया था। उस दौरान विधायक गोलू शुक्ला भी मौजूद थे।

माता टेकरी मंदिर में किया था पुजारी से विवाद

भाजपा विधायक गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राक्ष शुक्ला 11 अप्रैल की आधी रात को अपने साथियों के साथ देवास की माता टेकरी पहुंचा था। घटनाक्रम रात करीब एक बजे का है। जहां विधायक पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला अपने साथियों को लेकर करीब एक दर्जन वाहनों के काफिले के साथ माता टेकरी पहुंचा था। आरोप है कि, मंदिर बंद होने के बावजूद इन लोगों ने पुजारी से जबरन पट खोलने को कहा। जब पुजारी के इंकार किया तो विधायक पुत्र और उसके साथियों ने पुजारी के साथ न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि उसके साथ मारपीट भी कर दी। इस मामले ने भी तूल पकड़ा था।

