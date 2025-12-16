भाजपा विधायक के बेटे की शादी में फोड़े गए 70 लाख के पटाखे, 61 करोड़ है संपत्ति

भाजपा विधायक गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राक्ष शुक्ला 11 अप्रैल की आधी रात को अपने साथियों के साथ देवास की माता टेकरी पहुंचा था। घटनाक्रम रात करीब एक बजे का है। जहां विधायक पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला अपने साथियों को लेकर करीब एक दर्जन वाहनों के काफिले के साथ माता टेकरी पहुंचा था। आरोप है कि, मंदिर बंद होने के बावजूद इन लोगों ने पुजारी से जबरन पट खोलने को कहा। जब पुजारी के इंकार किया तो विधायक पुत्र और उसके साथियों ने पुजारी के साथ न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि उसके साथ मारपीट भी कर दी। इस मामले ने भी तूल पकड़ा था।