MPPSC Exam Calendar 2026 ने किया निराश, करियर की चिंता में कैंडिडेट्स

MPPSC Exam Calendar 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने आगामी भर्ती परीक्षाओं का संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। परीक्षा की तिथियों की घोषणा के रूप में सामने आए इस कैलेंडर ने आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कैलेंडर जारी होने के बावजूद न तो नई भर्तियों के विज्ञापन सामने आए हैं और न ही वर्ष 2026 में होने वाली भर्तियों की कुल सीटों को लेकर किसी भी तरह से स्पष्ट जानकारी दी गई है। असमंजस भरी इस स्थिति ने हजारों अभ्यर्थियों को निराश कर दिया है।
कैलेंडर को लेकर नए अभ्यर्थियों को जहां अपनी तैयारी की दिशा और समय-सीमा का संकेत मिला है, वहीं पहले से चयन प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों की चिंता और निराशा बढ़ गई है। खासतौर पर वे अभ्यर्थी, जो लिखित परीक्षा में चयनित हो चुके हैं और महीनों से इंटरव्यू की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ये खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
सहायक प्राध्यापक, डेंटल सर्जन, माइनिंग ऑफिसर और संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों का कहना है कि आयोग की ओर से बार-बार पूछताछ के बावजूद उन्हें कोई ठोस या लिखित सूचना नहीं मिल रही है। कई उम्मीदवारों का दावा है कि लिखित परीक्षा पास करने के बाद अब तक न तो इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया गया है और न ही चयन प्रक्रिया की अगली समय-सीमा बताई गई है।
परीक्षा तिथियों की घोषणा से नए अछयर्थियों को तैयारी की रूपरेखा तो मिली है, लेकिन लंबित इंटरव्यू और भर्तियों के विज्ञापन जारी न होने से बड़ी संँया में उम्मीदवार अभी भी असमंजस में हैं। अब सभी की निगाहें आयोग द्वारा जल्द जारी किए जाने वाले विज्ञापनों और इंटरव्यू शेड्यूल पर टिकी हैं। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि भर्ती से जुड़े विज्ञापन जल्द जारी किए जाएंगे। आयोग ने 10 परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर घोषित किया है।
अभ्यर्थियों का कहना है कि इस अनिश्चितता का असर उनके करियर और मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। कुछ उम्मीदवार निजी नौकरियों के प्रस्ताव छोड़ चुके हैं, तो कई अन्य आयु सीमा और भविष्य की योजनाओं को लेकर असमंजस में हैं।
-1- सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2025 - 4 जनवरी
-2- उप संचालक (तकनीकी) एवं प्राचार्य (वर्ग-2) - 22 फरवरी
-3- राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2025 - 22 मार्च
-4- राज्य सेवा एवं राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026- 26 अप्रेल
-5- राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 - 7 से 12 सितंबर
-6- राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 - 27 सितंबर
-7- सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 (प्रथम भाग) - 12 जुलाई
-8- सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 (द्वितीय) - 2 अगस्त
-9- सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 (तृतीय भाग) - 30 अगस्त
-10- सहायक प्राध्यापक (कंप्यूटर साइंस) भर्ती परीक्षा 2025- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आयोजित की जाएगी।
बता दें कि कैलेंडर जारी कर देने से पारदर्शिता का संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन लंबित इंटरव्यू, अधूरी भर्तियां और सीटों को लेकर अस्पष्टता ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब अभ्यर्थियों की नजरें MPPSC पर टिकी हैं कि आयोग कब लंबित भर्तियों और इंटरव्यू को लेकर स्थिति साफ करेगा।
