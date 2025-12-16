MPPSC Exam Calendar 2026 ने किया निराश, करियर की चिंता में कैंडिडेट्स

MPPSC Exam Calendar 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने आगामी भर्ती परीक्षाओं का संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। परीक्षा की तिथियों की घोषणा के रूप में सामने आए इस कैलेंडर ने आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कैलेंडर जारी होने के बावजूद न तो नई भर्तियों के विज्ञापन सामने आए हैं और न ही वर्ष 2026 में होने वाली भर्तियों की कुल सीटों को लेकर किसी भी तरह से स्पष्ट जानकारी दी गई है। असमंजस भरी इस स्थिति ने हजारों अभ्यर्थियों को निराश कर दिया है।