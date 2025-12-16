दिल्ली की तरह जहरीली हवा, एमपी के इस शहर में AQI 300 पार, RED ALERT जारी

विशेषज्ञ चिकित्सक मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। आलम यह है कि कलेक्ट्रेट में हवा का गुणवत्ता स्तर गिरकर 319 पहुंच गया। रविवार को यहां एक्यूआई 140 था। केवल 12 घंटे में प्रदूषण दोगुना से ज्यादा बढ़ गया। पर्यावरण परिसर में एक्यूआई 294 मापा गया है। यह भी दोगुना हुआ है। टीटीनगर में एक्यूआइ 271 रहा है। हवा बिगडऩे में धूल बड़ा कारण है।