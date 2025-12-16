दिल्ली की तरह जहरीली हवा, एमपी के इस शहर में AQI 300 पार, RED ALERT जारी

Bhopal News AQI level Red Alert toxic air pollution as delhi(photo:Freepik)
MP News: शहर में हवा का स्तर दिल्ली की तरह हो चला है। बीते 12 घंटे में हवा में प्रदूषण दोगुना बढ़ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। यह हवा के अतिगंभीर होने का रेड अलर्ट हैं। सांस के बीमारों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह खतरा है। इस स्तर को देखते हुए बचाव की एडवाइजरी दी गई है।
विशेषज्ञ चिकित्सक मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। आलम यह है कि कलेक्ट्रेट में हवा का गुणवत्ता स्तर गिरकर 319 पहुंच गया। रविवार को यहां एक्यूआई 140 था। केवल 12 घंटे में प्रदूषण दोगुना से ज्यादा बढ़ गया। पर्यावरण परिसर में एक्यूआई 294 मापा गया है। यह भी दोगुना हुआ है। टीटीनगर में एक्यूआइ 271 रहा है। हवा बिगडऩे में धूल बड़ा कारण है।
एक्सपर्ट के मुताबिक सोमवार को हवा ठहरी हुई है। सर्दी बढ़ी है। जिससे एक्यूआई बढ़ा हैं। धुंआ ठंडा होकर निचले स्तर पर आ गया है। यह सांस लेने के स्तर पर है।
रिपोर्ट के मुताबिक हवा खराब होने का मुख्य कारण धूल और धुआं रहा। भोपाल शहर के दो हिस्सों में पीएम 2.5 के करण हवा की गुणवत्ता बदली जबकि एक जगह पीएम 10 इसके लिए जिम्मेदार रहा। ये हवा में छोटे पार्टिकल होते हैं।
हवा का स्तर बिगड़ने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इसमें सांस की बीमारी के मामले ज्यादा रहे। चिकित्सकों ने बताया यह मौसम का असर है। बचाव के लिए मास्क की सलाह दी है।
-पर्यावरण परिसर 176
- कलेक्ट्रेट 140
- टीटी नगर 140
- पर्यावरण परिसर 294
- कलेक्ट्रेट 319
- टीटी नगर 271
तापमान कम होने के कारण कई गैसें ठंडी होकर नीचे बैठती है। राजधानी में एक्यूआई बढ़ने के पीछे ये मुख्य कारण रहा। मौसम साफ होने पर इसमें सुधार होने की संभावना है।
-ब्रजेश शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग