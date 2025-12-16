16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

भोपाल

दिल्ली की तरह जहरीली हवा, एमपी के इस शहर में AQI 300 पार, RED ALERT जारी

MP News: दिल्ली की तरह एमपी के इस शहर में भी जहरीली हुई हवा, चिकित्सकों ने किया अलर्ट, लगाएं मास्क, AQI Level खतरनाक स्तर से भी पार

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 16, 2025

Bhopal News AQI level Red Alert toxic air pollution as delhi

Bhopal News AQI level Red Alert toxic air pollution as delhi(photo:Freepik)

MP News: शहर में हवा का स्तर दिल्ली की तरह हो चला है। बीते 12 घंटे में हवा में प्रदूषण दोगुना बढ़ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया है। यह हवा के अतिगंभीर होने का रेड अलर्ट हैं। सांस के बीमारों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह खतरा है। इस स्तर को देखते हुए बचाव की एडवाइजरी दी गई है।

विशेषज्ञ चिकित्सक मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। आलम यह है कि कलेक्ट्रेट में हवा का गुणवत्ता स्तर गिरकर 319 पहुंच गया। रविवार को यहां एक्यूआई 140 था। केवल 12 घंटे में प्रदूषण दोगुना से ज्यादा बढ़ गया। पर्यावरण परिसर में एक्यूआई 294 मापा गया है। यह भी दोगुना हुआ है। टीटीनगर में एक्यूआइ 271 रहा है। हवा बिगडऩे में धूल बड़ा कारण है।

कारण हवा थमी और सर्दी बढ़ी, जिससे एक्यूआइ बढ़ा

एक्सपर्ट के मुताबिक सोमवार को हवा ठहरी हुई है। सर्दी बढ़ी है। जिससे एक्यूआई बढ़ा हैं। धुंआ ठंडा होकर निचले स्तर पर आ गया है। यह सांस लेने के स्तर पर है।

मुख्य कारण धूल और धुआं

रिपोर्ट के मुताबिक हवा खराब होने का मुख्य कारण धूल और धुआं रहा। भोपाल शहर के दो हिस्सों में पीएम 2.5 के करण हवा की गुणवत्ता बदली जबकि एक जगह पीएम 10 इसके लिए जिम्मेदार रहा। ये हवा में छोटे पार्टिकल होते हैं।

अस्पतालों में मरीज बढ़े, चिकित्सकों ने कहा-बरतें सावधानी

हवा का स्तर बिगड़ने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इसमें सांस की बीमारी के मामले ज्यादा रहे। चिकित्सकों ने बताया यह मौसम का असर है। बचाव के लिए मास्क की सलाह दी है।

14 दिसंबर को ये रहा हाल

-पर्यावरण परिसर 176

- कलेक्ट्रेट 140

- टीटी नगर 140

15 दिसंबर को ऐसी रही स्थिति

- पर्यावरण परिसर 294

- कलेक्ट्रेट 319

- टीटी नगर 271

मौसम साफ होने पर सुधार की संभावना

तापमान कम होने के कारण कई गैसें ठंडी होकर नीचे बैठती है। राजधानी में एक्यूआई बढ़ने के पीछे ये मुख्य कारण रहा। मौसम साफ होने पर इसमें सुधार होने की संभावना है।

-ब्रजेश शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड

Updated on:

16 Dec 2025 09:12 am

Published on:

16 Dec 2025 09:02 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / दिल्ली की तरह जहरीली हवा, एमपी के इस शहर में AQI 300 पार, RED ALERT जारी

