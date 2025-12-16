16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP के तीन जिलों के लिए 1782 करोड़ का विशेष पैकेज, बदल जाएगी तस्वीर

MP News- अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी जिलों में 5512 करोड़ रुपए की तीन परियोजनाएं, 71967 हेक्टेयर जमीन होगी सिंचित, 125 मेगावाट बिजली बनेगी

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Dec 16, 2025

Package of ₹1782 crore for Anuppur Mandla and Dindori districts

अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी जिलों के लिए 1782 करोड़ का पैकेज - demo pic

MP News- एमपी के तीन जिलों की जल्द ही कायापलट हो जाएगी। यहां नई परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है जोकि इलाके की तस्वीर बदल देनेवाले साबित होंगे। प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इन प्रोजेक्ट के डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज मंजूर किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने इसके लिए 1782 करोड़ की स्वीकृति दी है। पहले से तय बजट में यह पैकेज दिया गया है। इससे प्रदेश के तीन जिलों- अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी की योजनाओं को पूरा किया जा सकेगा।

अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज की स्वीकृति से प्रक्रिया में तेजी आएगी। परियोजनाओं के डूब प्रभावितों के लिए डीपीआर में 1656 करोड़ 2 लाख रुपए का प्रावधान है। मंत्रि परिषद ने तीनों जिलों के प्रभावितों के हित में इसके अतिरिक्त 1782 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।

71 हजार 967 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सुविधा

बता दें कि अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना कुल 5512 करोड़ 11 लाख रूपए की हैं। इनसे 71 हजार 967 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सुविधा मिलेगी और 125 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा।

तीनों परियोजनाओं से 13 हजार 873 परिवार प्रभावित

अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी जिलों में प्रस्तावित इन तीनों परियोजनाओं से कुल 13 हजार 873 परिवार प्रभावित होंगे। इन्हें विशेष पैकेज के अनुसार निर्धारित मुआवजा प्रति परिवार 12.50 लाख रूपये दिया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी। ऐसे 50 हजार परिवारों को मुआवजा के रूप में यह राशि दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 08:51 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP के तीन जिलों के लिए 1782 करोड़ का विशेष पैकेज, बदल जाएगी तस्वीर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में कर्मचारियों को कम से कम पौने 2 लाख का घाटा, सरकार के फरमान ने उड़ाई नींद

Employees in MP suffer a loss of at least ₹1.75 lakh
भोपाल

IPL 2026 में 7 करोड़ में बिका एमपी का यह क्रिकेटर, बेंगलुरु ने लगाई बोली

Venkatesh Iyer
भोपाल

एमपी सरकार का बड़ा प्रशासनिक फैसला, सरकारी नौकरी में कम हो गई 5 कैटेगरी

MP news Mohan Yadav Government big decision improvement in sarkari naukri
भोपाल

MP Cabinet सीएम के तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक लाखों कर्मचारियों को राहत, बड़ा संदेश

MP Cabinet Big Decision
भोपाल

पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) करना हुआ आसान, हल करने होंगे सिर्फ 60 नंबर के प्रश्न

postgraduate studies
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.