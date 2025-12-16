MP के तीन जिलों के लिए 1782 करोड़ का विशेष पैकेज, बदल जाएगी तस्वीर

अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी जिलों के लिए 1782 करोड़ का पैकेज - demo pic
MP News- एमपी के तीन जिलों की जल्द ही कायापलट हो जाएगी। यहां नई परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है जोकि इलाके की तस्वीर बदल देनेवाले साबित होंगे। प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इन प्रोजेक्ट के डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज मंजूर किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने इसके लिए 1782 करोड़ की स्वीकृति दी है। पहले से तय बजट में यह पैकेज दिया गया है। इससे प्रदेश के तीन जिलों- अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी की योजनाओं को पूरा किया जा सकेगा।
अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज की स्वीकृति से प्रक्रिया में तेजी आएगी। परियोजनाओं के डूब प्रभावितों के लिए डीपीआर में 1656 करोड़ 2 लाख रुपए का प्रावधान है। मंत्रि परिषद ने तीनों जिलों के प्रभावितों के हित में इसके अतिरिक्त 1782 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं।
बता दें कि अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना कुल 5512 करोड़ 11 लाख रूपए की हैं। इनसे 71 हजार 967 हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सुविधा मिलेगी और 125 मेगावाट बिजली उत्पादन होगा।
अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी जिलों में प्रस्तावित इन तीनों परियोजनाओं से कुल 13 हजार 873 परिवार प्रभावित होंगे। इन्हें विशेष पैकेज के अनुसार निर्धारित मुआवजा प्रति परिवार 12.50 लाख रूपये दिया जाएगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी। ऐसे 50 हजार परिवारों को मुआवजा के रूप में यह राशि दी जाएगी।
