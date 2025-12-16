MP के तीन जिलों के लिए 1782 करोड़ का विशेष पैकेज, बदल जाएगी तस्वीर

MP News- एमपी के तीन जिलों की जल्द ही कायापलट हो जाएगी। यहां नई परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है जोकि इलाके की तस्वीर बदल देनेवाले साबित होंगे। प्रदेश के नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इन प्रोजेक्ट के डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज मंजूर किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद ने इसके लिए 1782 करोड़ की स्वीकृति दी है। पहले से तय बजट में यह पैकेज दिया गया है। इससे प्रदेश के तीन जिलों- अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी की योजनाओं को पूरा किया जा सकेगा।