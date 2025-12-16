MP Cabinet सीएम के तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक लाखों कर्मचारियों को राहत, बड़ा संदेश

MP Cabinet Big Decision: 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश सरकार के दो साल पूरे हो गए। इसके बाद आज 16 दिसंबर को मोहन यादव सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए फैसलों ने साफ कर दिया कि सीएम मोहन यादव इस कार्यकाल को सिर्फ घोषणाओं नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और लॉन्ग टर्म फैसलों का कार्यकाल बनाना चाहते हैं। आज हूई कैबिनेट बैठक सरकार की प्राथमिकताओं की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। इसमें कर्मचारी सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की निरंतरता और जल ऊर्जा विकास पर फोकस नजर आया।