16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP Cabinet सीएम के तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक लाखों कर्मचारियों को राहत, बड़ा संदेश

MP Cabinet Big Decision: सीएम मोहन यादव का तीसरा कार्यकाल, पहली कैबिनेट बैठक में दिया बड़ा संदेश, इन फैसलों में दिखा साफ संकेत...

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 16, 2025

MP Cabinet Big Decision

MP Cabinet Big Decision(photo@cmmohanyadavX)

MP Cabinet Big Decision: 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश सरकार के दो साल पूरे हो गए। इसके बाद आज 16 दिसंबर को मोहन यादव सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए फैसलों ने साफ कर दिया कि सीएम मोहन यादव इस कार्यकाल को सिर्फ घोषणाओं नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और लॉन्ग टर्म फैसलों का कार्यकाल बनाना चाहते हैं। आज हूई कैबिनेट बैठक सरकार की प्राथमिकताओं की स्पष्ट तस्वीर पेश करती है। इसमें कर्मचारी सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की निरंतरता और जल ऊर्जा विकास पर फोकस नजर आया।

सरकारी ढ़ांचा बदला, लाखों कर्मचारियों को होगा फायदा

कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के पदों में नजर आने वाला स्थायी और अस्थायी का भेद खत्म करना आज का सबसे अहम फैसला बना। अब तक प्रदेश के सरकारी तंत्र में 10 से अधिक तरह के पद वर्गीकरण थे, नियमित, संविदा, आउटसोर्स, अंशकालीन समेत कई श्रेणियां इनमें शामिल थीं। यही बिखरा हुआ सिस्टम कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आता था।

लेकिन कैबिनेट ने इस उलझे हुए ढा़ंचे को ही खत्म कर दिया। अब इसे सिर्फ 5 आवश्यक श्रेणियों में समेट दिया गया है। सरकार इसे पोस्ट रिटायरमेंट जस्टिस रिफॉर्म के नजरीये से देखा जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस फैसले से पेंशन, सेवा लाभ और भविष्य की भर्ती नीति में भी बड़ा बदलाव आएगा।

भोपाल-इंदौर मेट्रों घाटे से पहले की तैयारी

मेट्रो को लेकर सरकार इस बार रिएक्टिव नहीं बल्कि प्री प्लान्ड फाइनेंशियल स्ट्रैटजी अपना रही है। भोपाल इंदौर मेट्रो के संचालन और रखरखाव के लिए 2025-26 में 90.67 करोड़ रुपए का प्रावधान राजस्व मदद में किया गया है।

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने साफ संकेत दिए हैं कि मेट्रो संचालन में आय-व्यय के अंतर का बोझ भविष्य में राज्य पर न पड़े इसके लिए अभी से बजट प्लान किया गया है। सरकार का आकलन है कि शुरुआती वर्षों में मेट्रो को सब्सिडी सपोर्ट देने अनिवार्य होगा।

अपर नर्मदा परियोजना- पानी, बिजली और सियासत

कैबिनेट ने बसानिया और राघौपुर अपर नर्मदा परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए 1782 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज मंजूर किया गया है। जिसके बाद लंबे समय से अटका मुद्दा एक बार फिर खुल गया है। करीब 5512 करोड़ रुपए लागत से बनने वाली इस परियोजना से अनूपपुर, मंडला और डिंडौरी में 71,967 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई, 125 मेगावाट बिजली उत्पादन और आदिवासी, कृषि क्षेत्रो में सीधा आर्थिक असर दिखेगा। सरकार का मानना है कि पुनर्वास पैकेज के बिना यह परियोजना आगे बढ़ना मुश्किल थी। अब इसके रास्ते साफ हो गए हैं।

खबर अपडेट की जा रही है

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 01:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP Cabinet सीएम के तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक लाखों कर्मचारियों को राहत, बड़ा संदेश

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) करना हुआ आसान, हल करने होंगे सिर्फ 60 नंबर के प्रश्न

postgraduate studies
भोपाल

Tiger Safari: जंगलों की सैर पर Mobile BAN, आज से लागू हुआ नया नियम

Tiger Safari in MP tiger reseves Mobile banned
भोपाल

आज हजारों खातों में आ रहे पैसे, सीएम ट्रांसफर करेंगे 160 करोड़

CM Mohan Yadav
भोपाल

सरकारी नौकरी में खत्म होगा ‘स्थाई-अस्थाई’ का भेदभाव, होंगे 2 बड़े फायदे

Government employees
भोपाल

मांस बिक्री पर दो दिन रहेगा प्रतिबंध, नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

Meat Sales Ban
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.