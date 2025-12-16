IPL 2026 में 7 करोड़ में बिका एमपी का यह क्रिकेटर, बेंगलुरु ने लगाई बोली

Venkatesh Iyer- File Pic
IPL 2026 - इंडियन प्रीमियर लीग यानि IPL में पिछले कुछ सालों से एमपी के क्रिकेटर्स भी खूब धूम मचा रहे हैं। रजत पाटीदार, आवेश खान, वेंकटेश अय्यर जैसे बड़े नामों के अलावा अन्य खिलाड़ियों को भी विभिन्न टीमों ने खरीदा है। इंदौर के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को तो IPL 2024 में जबर्दस्त कीमत मिली थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 23.75 करोड़ में खरीदा था। हालांकि वेंकटेश अय्यर पिछले सीजन में खास कमाल नहीं दिखा सके थे। वे 11 मैचों में महज 142 रन ही बना सके थे। इस बार घरेलू सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी वेंकटेश अय्यर का बल्ला नहीं चल पाया है। गेंदबाजी में भी वे केवल 6 विकेट ले सके। IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार बेंगलुरु ने उन्हें सिर्फ 7 करोड़ रुपए में खरीदा।
IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में एमपी के क्रिकेटर्स की भी जबर्दस्त डिमांड रही। गेंदबाज आवेश खान और बल्लेबाज रजत पाटीदार अपनी पुरानी टीमों से ही खेलेंगे। अपनी कप्तानी में 18 साल बाद आरसीबी को चैंपियन बनानेवाले रजत पाटीदार पर इस बार भी सभी की निगाहें रहेंगी। आवेश खान भी लखनऊ की ओर से गेंदबाजी का दायित्व संभालेंगे।
प्रदेश के अन्य क्रिकेटर्स को भी IPL 2026 में मैदान में आने का मौका मिल सकता है। क्रिकेटर अरशद खान, अनिकेत वर्मा और माधव वर्मा को उनकी टीमों ने बनाए रखा है। अरशद खान को गुजरात, अनिकेत वर्मा को हैदराबाद और माधव वर्मा को दिल्ली ने टीम में बरकरार रखा है।
IPL 2026 में वेंकटेश अय्यर को RCB ने खरीदा है। इस बार उनकी कीमत सिर्फ 7 करोड़ रही जोकि पिछले सीजन की तुलना में 16.75 करोड़ रुपए कम है। वेंकटेश अय्यर की बेस प्राइज 2 करोड़ रुपए रखी गई थी। उनकी पुरानी टीम कोलकाता ने अधिक रुचि नहीं दिखाई। वेंकटेश अय्यर ने अपने IPL करियर की शुरुआत कोलकाता से ही की थी। 2021 से पहली बार वे किसी अन्य टीम के लिए खेलते दिखाई देंगे।
