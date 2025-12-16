IPL 2026 में 7 करोड़ में बिका एमपी का यह क्रिकेटर, बेंगलुरु ने लगाई बोली

IPL 2026 - इंडियन प्रीमियर लीग यानि IPL में पिछले कुछ सालों से एमपी के क्रिकेटर्स भी खूब धूम मचा रहे हैं। रजत पाटीदार, आवेश खान, वेंकटेश अय्यर जैसे बड़े नामों के अलावा अन्य खिलाड़ियों को भी विभिन्न टीमों ने खरीदा है। इंदौर के ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर को तो IPL 2024 में जबर्दस्त कीमत मिली थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें 23.75 करोड़ में खरीदा था। हालांकि वेंकटेश अय्यर पिछले सीजन में खास कमाल नहीं दिखा सके थे। वे 11 मैचों में महज 142 रन ही बना सके थे। इस बार घरेलू सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी वेंकटेश अय्यर का बल्ला नहीं चल पाया है। गेंदबाजी में भी वे केवल 6 विकेट ले सके। IPL 2026 के मिनी ऑक्शन में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार बेंगलुरु ने उन्हें सिर्फ 7 करोड़ रुपए में खरीदा।