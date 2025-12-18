‘मेरा पति लड़कियों का सप्लायर है…’ थाने में पहुंचा चौंकाने वाला मामला

इस बारे में शैल अवस्थी, परामर्शदात्री, जिला अदालत, भोपाल का कहना है कि जब आपसी घृणा चरम पर पहुंच जाती है और गुंजाइश खत्म हो जाती है, तो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। उस समय व्यक्ति की मनोस्थिति ऐसी नहीं होती कि वह सही-गलत या भविष्य के परिणामों के बारे में सोच सके। इसी मानसिक स्थिति के कारण पतियों पर आतंकवादी, गुंडा या तस्कर जैसे गंभीर लांछन लगाने के मामले बढ़ रहे हैं।