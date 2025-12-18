‘मेरा पति लड़कियों का सप्लायर है…’ थाने में पहुंचा चौंकाने वाला मामला

Bhopal District Court (Photo Source - Patrika)
MP News: एमपी के भोपाल शहर में पति-पत्नी के बीच होने वाले घरेलू कलह अब नफरत का रूप लेने लगी है। पतियों से बदला लेने के लिए पत्नियां उन पर आतंकी, ड्रग तस्कर, गुंडा और लड़कियों की सप्लाई करने जैसे संगीन और आपत्तिजनक आरोप लगाकर उन्हें सामाजिक तौर पर बदनाम करने के साथ ही कानूनी रूप से फंसाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में भोपाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं।
कानूनी विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं का मानना है कि इन आरोपों के पीछे मुख्य उद्देश्य पति को मानसिक और कानूनी रूप से इतना कमजोर कर देना है कि वह दबाव में आकर पत्नी की शर्ते मान ले या फिर समाज में उसका सिर नीचा हो जाए।
इस बारे में शैल अवस्थी, परामर्शदात्री, जिला अदालत, भोपाल का कहना है कि जब आपसी घृणा चरम पर पहुंच जाती है और गुंजाइश खत्म हो जाती है, तो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। उस समय व्यक्ति की मनोस्थिति ऐसी नहीं होती कि वह सही-गलत या भविष्य के परिणामों के बारे में सोच सके। इसी मानसिक स्थिति के कारण पतियों पर आतंकवादी, गुंडा या तस्कर जैसे गंभीर लांछन लगाने के मामले बढ़ रहे हैं।
शहर में रहने वाले एक दंपति ने छह साल पहले प्रेम विवाह किया था। पति बिजनेसमैन हैं और पत्नी निजी संस्थान में कार्यरत हैं। कुछ समय पहले दोनों के बीच मनमुटाव इतना बढ़ा कि पति ने तलाक की मांग की और मामला कोर्ट पहुंच गया। इससे नाराज पत्नी ने पति पर आरोप लगाया कि वह केवल बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक गुंडा और ड्रग तस्कर है। पत्नी ने उसे लड़कियों की सप्लाई करने वाला बताया।
वैचारिक मतभेदों के कारण जब पति ने तलाक मांगा और कोर्ट की शरण ली, तो पत्नी ने गंभीर रुख अपनाते हुए आरोप लगाया कि उसका पति 'आतंकवादी' गतिविधियों में लिप्त है। शिकायत में कहा बताया कि पति एक 'कट्टरपंथी मुस्लिम' है, जो भड़काऊ तहरीर सुनता है और घर में बच्चों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है। पत्नी ने इन आधारों पर एफआइआर दर्ज कराने का प्रयास किया।
राजधानी में झूठ बोलकर दूसरी शादी करने का मामला भी सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया कि पति उसके साथ मारपीट और प्रताड़ित करता है। वहीं पूर्व विवाह की जानकारी छुपा कर दूसरी शादी कर ली। शाहजहानाबाद पुलिस ने आरोपी आकाश चौकसे को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।
9 दिसंबर को शाहजहानाबाद निवासी पीड़िता पहुंची थीं। कविता ने बताया कि 2022 में निजी अस्पताल में सफाई का काम करती थी तभी उसकी पहचान सफाई ठेकेदार आकाश चौकसे से हुई। आकाश ने खुद को अविवाहित बताया और उनकी दो बेटियों का पालन-पोषण करने का भरोसा दिया था।
