10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए सैंपल पेपर जारी, पूछे जाएंगे छोटे उत्तर वाले प्रश्न

MP Board exam (Photo Source- freepik)
MP Board:मध्यप्रदेश दसवीं-बारहवीं की परीक्षा में छोटे उत्तर वाले प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे। परीक्षा के दो माह पहले मंडल ने प्रश्नपत्रों का फॉर्मेट जारी किया है। स्कूलों में परीक्षा तैयारी इसके आधार पर कराई जाना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा 7 फरवरी से शुरू हो रही है। प्रदेशभर से करीब 18 लाख स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे। स्कूलों बच्चों की परीक्षा तैयारी बेहतर कराने के लिए मंडल ने सभी विषयों के सैंपल पेपर जारी किए हैं। यह पेपर भी दसवीं-बारहवीं की अर्द्धवार्षिक परीक्षा होने के बाद जारी किए हैं।
माशिमं के जारी आदेश में कहा गया है कि हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025-26 के लिए परीक्षा पैटर्न के आधार पर प्रश्न-पत्रों के पैटर्न की जानकारी के लिए मुख्य विषयों के अभ्यास के लिए सैंपल पेपर मंडल की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इन प्रश्न-पत्रों का मुख्य परीक्षा में उपयोग होने वाले प्रश्न-पत्रों से कोई संबंध नहीं है।
माशिमं के जारी बारहवीं कक्षा में हिंदी के सैंपल पेपर में एक से पांच तक 32 वस्तु निष्ट प्रश्न है। हर एक पर एक नंबर होगा। 6 से 15 तक 10 प्रश्न जो दो-दो अंकों के होंगे। इसके बाद चार प्रश्न 75 शब्द सीमा के होंगे। आगे के चार 120 शब्द के उत्तर की सीमा के होंगे। बारहवीं उच्च गणित में इसमें बदलाव होगा। सभी विषयों के सैंपल पेपर मंडल ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। जहां से विद्यार्थी सैंपल पेपर के आधार पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं।
मंडल ने दसवीं- बारहवीं परीक्षा के सैंपल पेपर जारी किए हैं। यह परीक्षा तैयारी के लिए है। बच्चों को प्रारूप समझने में मदद मिलेगी। वस्तुनिष्ट प्रश्नों की संख्या सहित शब्द सीमा इसमें दी गई हैं। - प्रियंका गोयल, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल
