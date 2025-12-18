10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए सैंपल पेपर जारी, पूछे जाएंगे छोटे उत्तर वाले प्रश्न

माशिमं के जारी बारहवीं कक्षा में हिंदी के सैंपल पेपर में एक से पांच तक 32 वस्तु निष्ट प्रश्न है। हर एक पर एक नंबर होगा। 6 से 15 तक 10 प्रश्न जो दो-दो अंकों के होंगे। इसके बाद चार प्रश्न 75 शब्द सीमा के होंगे। आगे के चार 120 शब्द के उत्तर की सीमा के होंगे। बारहवीं उच्च गणित में इसमें बदलाव होगा। सभी विषयों के सैंपल पेपर मंडल ने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। जहां से विद्यार्थी सैंपल पेपर के आधार पर वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं।