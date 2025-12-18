एमपी में कड़ाके की ठंड, तापमान 5 डिग्री पहुंचा, 19 और 20 को शीतलहर और कोहरे की चेतावनी

Cold Wave And Fog Warning : मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने अब कई क्षेत्रों में कहर का रूप धरण कर लिया है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं ने प्रदेश के बड़े हिस्से में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे लुढ़का दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन शीतलहर से राहत न मिलने की चेतावनी दी है। वहीं, कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है, जिससे विजिबिलिटी 200 मीटर तक रहने की संभावना है।