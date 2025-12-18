18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में कड़ाके की ठंड, तापमान 5 डिग्री पहुंचा, 19 और 20 को शीतलहर और कोहरे की चेतावनी

Cold Wave And Fog Warning : मौसम विभाग ने अगले 2 दिन शीतलहर से राहत न मिलने की चेतावनी दी है। वहीं, कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 18, 2025

Cold Wave And Fog Warning

एमपी में कड़ाके की ठंड (Photo Source- Patrika)

Cold Wave And Fog Warning : मध्य प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड ने अब कई क्षेत्रों में कहर का रूप धरण कर लिया है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं ने प्रदेश के बड़े हिस्से में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे लुढ़का दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन शीतलहर से राहत न मिलने की चेतावनी दी है। वहीं, कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया है, जिससे विजिबिलिटी 200 मीटर तक रहने की संभावना है।

बीती रात प्रदेश में सबसे ठंड़ा मौसम राजगढ़ का रहा, यहां न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जबकि, पचमढ़ी में पारा 5.4 डिग्री तक गिर गया। राजधानी भोपाल में भी कड़ी सर्दी का असर दिखा, यहां न्यूनतम तापमान 5.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

ऐसा रहा अन्य जिलों का मौसम

-ग्वालियर: 9.8 डिग्री
-जबलपुर: 8.6 डिग्री
-नरसिंहपुर: 8.6 डिग्री
-मंडला: 8.5 डिग्री
-दमोह: 8.5 डिग्री
-सतना: 8.4 डिग्री
-खजुराहो: 8.2 डिग्री
-उज्जैन: 8.0 डिग्री
-रीवा: 7.3 डिग्री

48 घंटे में और गिरेगा तापमान

मौसम विभाग की मानें तो मध्य प्रदेश में उत्तर भारत के पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं का प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिससे शीतलहर का प्रभाव बढ़ गया है। घने कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि, अगले 48 घंटों में तापमान में और गिरावट आ सकती है।

ये भी पढ़ें

2 साल के विकास के सवाल पर भाजपा विधायक का अटपटा बयान, ‘मेरे पास इंची टेप नहीं, नापकर…’
भोपाल
MLA Pannalal Shakya

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 09:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में कड़ाके की ठंड, तापमान 5 डिग्री पहुंचा, 19 और 20 को शीतलहर और कोहरे की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बड़ी खबर: 5 नगर निगमों से जुड़कर बनेगा भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन, ऐसा होगा रोडमैप

bhopal metropolitan region update 5 nagar nigam mp news
भोपाल

MP विधानसभा विशेष सत्र: मंत्री विजयवर्गीय ने की नेहरू परिवार की तारीफ, देश का पहला कॉरिडोर नहीं बनेगा

MP Assembly Special Session Kailash Vijayvargiya praises Nehru family tiger corridor
भोपाल

एमपी में जल्द दिखेंगे गैंडा और जिराफ, सीएम मोहन ने किया अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ

International Forest Fair
भोपाल

भोपाल रिंग रोड के हर क्रॉसिंग पर बनेंगे ब्रिज, खत्म होगा ट्रैफिक टकराव

bhopal ring road bridges flyover construction MPRDC mp news
भोपाल

2 साल के विकास के सवाल पर भाजपा विधायक का अटपटा बयान, ‘मेरे पास इंची टेप नहीं, नापकर…’

MLA Pannalal Shakya
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.