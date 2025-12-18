2 साल के विकास के सवाल पर भाजपा विधायक का अटपटा बयान, ‘मेरे पास इंची टेप नहीं, नापकर…’

MLA Pannalal Shakya : अपने बयानों को लेकर अकसर चर्चाओं में रहने वाले मध्य प्रदेश सरकार में गुना से बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य एक बार फिर अपने अटपटे बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने नेता या अधिकारी को लेकर कोई अटपटी बात नहीं की, बल्कि राज्य के 'विकास' को लेकर तंज कस दिया है। दो साल में हुए विकास कार्यों को लेकर उनसे किए गए सवाल पर उन्होंने ऐसा जवाब दिया, जिसने न सिर्फ मीडिया कर्मियों को हैरान किया, बल्कि सूबे का सियासी माहौल भी गरमा दिया है।