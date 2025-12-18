2 साल के विकास के सवाल पर भाजपा विधायक का अटपटा बयान, ‘मेरे पास इंची टेप नहीं, नापकर…’

भाजपा विधायक का अटपटा बयान (Photo Source- Patrika)
MLA Pannalal Shakya : अपने बयानों को लेकर अकसर चर्चाओं में रहने वाले मध्य प्रदेश सरकार में गुना से बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य एक बार फिर अपने अटपटे बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। इस बार उन्होंने नेता या अधिकारी को लेकर कोई अटपटी बात नहीं की, बल्कि राज्य के 'विकास' को लेकर तंज कस दिया है। दो साल में हुए विकास कार्यों को लेकर उनसे किए गए सवाल पर उन्होंने ऐसा जवाब दिया, जिसने न सिर्फ मीडिया कर्मियों को हैरान किया, बल्कि सूबे का सियासी माहौल भी गरमा दिया है।
आपको बता दें कि, विधायक पन्ना लाल शाक्य बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने राजधानी भोपाल आए हुए थे। यहां मीडिया से चर्चा के दौरान उनसे दो साल के विकास कार्यों को लेकर सामान्य सवाल किया गया। सवाल पर जवाब देने के बजाए विधायक शाक्य ने उसपर अजीबोगरीब प्रतिक्रिया दे डाली। उन्होंने कहा- 'सुनो मैं एमएलए रेस्ट हाउस जा रहा हूं। इंच टेप लेकर आऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कितना विकास हुआ है।' यही नहीं, भाजपा विधायक ने ये भी कहा कि 'अभी मेरे पास इंची टेप नहीं है। नापकर बताऊंगा कितना विकास हुआ है।'
हालांकि, ये कोई नई बात नहीं है। भाजपा विधायक पन्ना लाल शाक्य अपने बयानों को लेकर चर्चा में अचानक से आ जाते हैं। लेकिन, इस बार राजनीतिक गलियारों में उनके इस बयान के अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। इस बयान से ऐसा लग रहा है कि वे सरकार से नाराज हैं।
गौरतलब है कि, बीजेपी विधायक पन्ना शाक्य का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वे इस तरह के बयान दे चुके हैं। हाल ही में खाद की कमी को लेकर केंद्रीय मंत्री के सामने कलेक्टर पर नाराजगी जताई थी। आपको बता दें कि पन्ना लाल गुना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। वे अपनी बेबाकी के साथ खुलकर बोलने के लिए पहचाने जाते हैं।
