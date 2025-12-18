संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हर साल बढ़ेगा वेतन, अनुकंपा नियुक्ति की होंगी

एनएचएम के कई कर्मचारियों के साथ आकस्मिक मृत्यु जैसी दुखदः घटना पहले देखी गई है लेकिन उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई। इसे दृष्टिगत रखते हुए मिशन द्वारा किसी भी कर्मचारी अधिकारी की आकस्मिक मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति देने का काम शुरू कर दिया है। पूर्व में आकस्मिक मृत्यु पर पीड़ित परिवार को केवल अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान था। लेकिन अब सेवारत मिशन कर्मचारी की मृत्यु होने पर पीडित परिवार का एक आश्रित सदस्य अनुकंपा नियुक्ति अथवा अनुग्रह राशि में से किसी का भी चुनाव कर पात्र होने पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर सकता है।