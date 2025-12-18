संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब हर साल बढ़ेगा वेतन, अनुकंपा नियुक्ति की होंगी

contract employees will get salary increments and compassionate appointments (फोटो- Patrika.com)
Contract Employees Annual Salary Increments: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश के तहत कार्यरत कर्मचारियों को भी अब वार्षिक वेतनवृद्धि और स्थानांतरण जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उन्हें हर साल संविदा अनुबंध का नवीनीकरण भी नहीं कराना होगा। यही नहीं सेवा में रहते किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजन को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointments) भी मिलेगी। (MP News)
एनएचएम ने अपने नए एचआर मैनुअल में यह प्रावधान किए हैं। इसमें कई कर्मचारी हितैषी प्रावधान किए गए है। अब संविदा कर्मचारियों को भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अनुसार वार्षिक वेतनवृद्धि का प्रावधान किया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जिले के अंतर्गत स्थानांतरण भी किया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश अंतर्गत विभिन्न संवर्गों में 32,000 से अधिक संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों की शिकायत थी कि उन्हें अन्य कर्मचारियों की तरह सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसे देखते हुए मिशन डायरेक्टर सलोनी सिडाना ने नया एचआर मैनुअल बनाकर उसे लागू करवा दिया है।
एनएचएम के कई कर्मचारियों के साथ आकस्मिक मृत्यु जैसी दुखदः घटना पहले देखी गई है लेकिन उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई। इसे दृष्टिगत रखते हुए मिशन द्वारा किसी भी कर्मचारी अधिकारी की आकस्मिक मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति देने का काम शुरू कर दिया है। पूर्व में आकस्मिक मृत्यु पर पीड़ित परिवार को केवल अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान था। लेकिन अब सेवारत मिशन कर्मचारी की मृत्यु होने पर पीडित परिवार का एक आश्रित सदस्य अनुकंपा नियुक्ति अथवा अनुग्रह राशि में से किसी का भी चुनाव कर पात्र होने पर अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कर सकता है।
आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान के लिए सक्षम अधिकारी मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश को नामांकित किया गया है। जिला चिकित्सालय टीकमगढ़ में संविदा एएनएम के की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनकी आश्रित पुत्री को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर संविदा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। यह मिशन की प्रदेश में पहली अनुकंपा नियुक्ति है। (MP News)
