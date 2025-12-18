मेट्रो और सड़कों का जाल बदल देगा तस्वीर, मंत्री बोले यहां आए तो लगेगा ‘ये कहां आ गए….?’

PWD मंत्री राकेश सिंह ने बड़ा खुलासा किया कि, प्रदेश में अब तक PWD के इंजीनियरों के लिए कोई नियमित ट्रेनिंग व्यवस्था नहीं थी। इंजीनियरों को प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। ऐसे में समय और संसाधनों की बर्बादी होती थी। इस बड़ी खामी को दूर करने के लिए अब प्रदेश में ही लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, जहां इंजीनियरों को तकनीकी और प्रबंधन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा।