18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

भोपाल

मेट्रो और सड़कों का जाल बदल देगा तस्वीर, मंत्री बोले यहां आए तो लगेगा ‘ये कहां आ गए….?’

Kailash Vijayvargiya: लोक निर्माण मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पेश किया दो साल का रिपोर्ट कार्ड, गिनाईं एमपी के विकास की उपलब्धियां...कमियां भी कीं स्वीकार...

2 min read
भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 18, 2025

BJP Minister Kailash vijayvargiya

BJP Minister Kailash vijayvargiya(photo: Freepik)

Kailash Vijayvargiya: मध्य प्रदेश के लोक निर्माण (PWD) मंत्री राकेश सिंह ने गुरुवार को विभाग के दो साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने न सिर्फ एमपी की उपलब्धियां गिनाईं, बल्कि विभाग की कमियों को भी खुले तौर पर स्वीकार किया।

ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा राज्य से बाहर, यहीं होगा सेंटर

PWD मंत्री राकेश सिंह ने बड़ा खुलासा किया कि, प्रदेश में अब तक PWD के इंजीनियरों के लिए कोई नियमित ट्रेनिंग व्यवस्था नहीं थी। इंजीनियरों को प्रशिक्षण के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था। ऐसे में समय और संसाधनों की बर्बादी होती थी। इस बड़ी खामी को दूर करने के लिए अब प्रदेश में ही लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा, जहां इंजीनियरों को तकनीकी और प्रबंधन से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा।

लोक पथ एप 0.2 लॉन्च करने की तैयारी

मंत्री ने बताया कि विभाग जल्द ही लोक पथ एप 02 लॉन्च करने जा रहा है। यह एप आम जनता के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। इसमें वैकल्पिक मार्ग, दूरी की जानकारी, आसपास के पर्यटन स्थल, अस्पताल और पेट्रोल पंप की जानकारी मिलेगी। खास बात ये है कि यह एप एक किलोमीटर पहले ही ब्लैक स्पॉट की चेतावनी दे देगा, जिससे सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है।

क्या कहता है 2024-25 में सड़कों का हाल

रिपोर्ट कार्ड में बताया गया है कि वर्ष 2024-25 में 10 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। साथ ही प्रदेश में 739 भवनों का निर्माण भी पूरा किया गया है। वर्तमान में 989 किलोमीटर लंबाई के 55 राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य जारी है, इनकी लागत 14,918 करोड़ रुपए है।

NHAI के साथ एक लाख करोड़ रुपए का एमओयू

PWD मंत्री ने यह जानकारी भी दी कि NHAI के साथ एक लाख करोड़ रुपए का एमओयू किया गया है, इससे प्रदेश में सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति मिलेगी। इसके अलावा 28 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

मंत्री ने कहा सिर्फ सड़क नहीं, सुरक्षित तकनीक और भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर

मंत्री राकेश सिंह ने कहा किएमपीसरकार का लक्ष्य सिर्फ सड़क बनाना नहीं, बल्कि सुरक्षित, तकनीकी और भविष्य के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / मेट्रो और सड़कों का जाल बदल देगा तस्वीर, मंत्री बोले यहां आए तो लगेगा 'ये कहां आ गए….?'

