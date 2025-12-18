MP में हाइपोथर्मिया मेडिकल इमरजेंसी घोषित, केंद्र की एडवाजरी के बाद ALERT

Hypothermia Medical Emergency Declared: मध्य प्रदेश में ठंड का कहर बरकरार है। दिन और रात के पारे में 21 डिग्री से ज्यादा का अंतर दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग के शीतलहर के अलर्ट के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेशभर के अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों को अलर्ट मोड पर रखा है। केंद्र की ओर से एडवायजरी जारी की गई है, जिसमें एमपी में हाइपोथर्मिया मेडिकल इमरजेंसी घोषित की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए कॉलेजों के डीन, सीएमएचओ और सिविल सर्जनों को विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। एनडीएमए की ओर से जारी किए गए ये निर्देश पब्लिक हेल्थ एडवायजरी के आधार पर तय किए गए हैं।