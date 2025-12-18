HIV Blood Transfusion मामले को जांचने दिल्ली से आई टीम, खंगाला ‘लापरवाही का रिकॉर्ड’

एमपी के कुछ जिलों में ब्लड बैंक की व्यवस्था बेहतर है। ग्वालियर के जेएएच ब्लड बैंक में रक्तदान से पहले काउंसिलिंग अनिवार्य है। डोनर की मेडिकल हिस्ट्री, पूर्व रक्तदान, बीमारियों और अन्य जोखिमों की जानकारी लेने के बाद ही रक्त संग्रह किया जाता है। इंदौर के एमवाय अस्पताल का ब्लड बैंक प्रदेश का सबसे उन्नत और व्यस्त केंद्र है। सालाना करीब 45 हजार यूनिट रक्त का आधुनिक तकनीक से परीक्षण होता है। सीहोर में स्थानीय जांच के बाद ब्लड सैंपल एनएटी टेस्टिंग के लिए भोपाल भेजा जाता है।