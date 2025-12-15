MP में ड्राइवर की शर्मनाक करतूत! गंभीर घायल की पत्नी से साफ करवाई एंबुलेंस, कहा- उल्टी की है तो धोना पड़ेगा

Satna- मध्यप्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के हाल बेहाल हैं। कहीं अस्पतालों में आग लग रही है तो कहीं आईसीयू में चूहे घूम रहे हैं पर जिम्मेदार बेपरवाह हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और संवेदनहीनता का एक और मामला सामने आया है। सतना जिला अस्पताल में 108 एंबुलेंस के ड्राइवर ने गंभीर रूप से घायल मरीज की पत्नी से एंबुलेंस की सफाई करवाई। मरीज ने उल्टी कर दी थी जिसकी सफाई के लिए वह अड़ गया। बेबस महिला ने पानी डालकर एंबुलेंस को साफ किया तब जाकर वह अस्पताल के अंदर जा सकी। अस्पताल के मेन गेट पर हर किसी ने यह नजारा देखा लेकिन ड्राइवर की इस शर्मनाक करतूत का किसी ने विरोध नहीं किया।