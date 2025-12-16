हेलमेट पर सख्ती: शासकीय अधिकारियों को भी अनिवार्य, पकड़े गए तो तत्काल होगी कार्रवाई

इसी प्रकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गारंटी सीमा वाली सड़कों का सुधार कार्य शीघ्र कराएं। सुंदरा से सेमरिया सड़क में कुल 86 किमी की लंबाई में 36 किमी. से 60 किमी. तक रिपेयर वर्क के लिए डेढ़ करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि सड़क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सड़क निर्माण सुधार कार्य के दौरान गुणवत्ता परीक्षण के लिए स्थल पर अचानक जाकर गुणवत्ता चेक करें। सतना-चित्रकूट सड़क मार्ग के रिपेयर के लिए राशि स्वीकृत की गई है, तत्काल कार्य शुरू कराये।