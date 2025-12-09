कलेक्टर ने पूछा- ‘आप किस बात के प्रिंसिपल हो…’, वेतन काटने के निर्देश जारी

MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिला कलेक्टर सतीश कुमार एस ने इंदिरा कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य की जमकर क्लास ली। दरअसल कॉलेज के प्राचार्य ने बैठक में बताया कि महाविद्यालय की छात्राएं गेट बंद कर प्रदर्शन करती है।



इस दौरान कॉलेज की परीक्षाएं प्रभावित होती है। वे प्रशासन से इस संबंध में दखल और मदद चाह रहे थे। कलेक्टर ने गेट बंद करने का कारण पूछा तो प्राचार्य ने जवाब दिया कि वहीं बता सकती हैं। यह सून कलेक्टर भड़क गए। कहा कि कॉलेज के प्राचार्य आप हो और आपको पता नहीं है कि आपके महाविद्यालय की छात्राएं किस लिए प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में तो कोई भी जाकर ताला बंद कर देगा और आपको कुछ पता नहीं चलेगा। किस बात के आप कॉलेज के प्राचार्य है।