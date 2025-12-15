15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

पायलट प्रोजेक्ट: रेलवे के ‘आरक्षण चार्ट’ की टाइमिंग में बड़ा बदलाव

Indian Railways : सूत्रों के अनुसार रेलवे बोर्ड द्वारा मंडलों से ऐसी ट्रेनों की जानकारी मांगी जा रही है, जिन्हें आगामी चरण में इस नई व्यवस्था में शामिल किया जा सके।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Astha Awasthi

Dec 15, 2025

Indian Railways

Indian Railways (Photo Source - Patrika)

Indian Railways: रेल यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने आरक्षण चार्ट तैयार करने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब ट्रेनों का पहला आरक्षण चार्ट प्रस्थान से कम से कम 12 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। फिलहाल यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है, जिसकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे (पमरे) जोन में इसकी - शुरुआत भोपाल रेल मंडल से की गई है। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो आगामी दिनों में इसे जबलपुर और कोटा रेल मंडल में भी लागू किया जाएगा। अभी आठ घंटे पहले चार्ट तैयार होता है।

प्रमुख ट्रेनों को किया जा सकता है शामिल

सूत्रों के अनुसार रेलवे बोर्ड द्वारा मंडलों से ऐसी ट्रेनों की जानकारी मांगी जा रही है, जिन्हें आगामी चरण में इस नई व्यवस्था में शामिल किया जा सके। जबलपुर रेल मंडल की प्रमुख लबी दूरी को ट्रेनों में गोडवाना एक्स प्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, कटरा एक्सप्रेस और दयोदय एक्सप्रेस को शामिल किए जाने की संभावना है।

नई व्यवस्था से यात्रियों को कई तरह की सहुलियत मिलेगी। समय से पहले चार्ट बनने से यात्रियों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी सीट कंफर्म हुई है या नहीं। इससे दूर दराज से यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी और अंतिम समय की अनिश्चितता कम होगी। प्रतीक्षा सूची में रहने वाले यात्रियों को भी समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी। इससे यात्रा आसान होगी।

भोपाल मंडल में लागू हुआ

रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय यात्रियों को समय रहते उनकी आरक्षण स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया है। 12 दिसंबर से भोपाल मंडल में शान-ए-भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस का प्रथम आरक्षण चार्ट ट्रेन प्रस्थान से 12 घंटे पहले तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही इस ट्रेन के लिए आपातकालीन कोटा के आवेदन भी कार्य दिवस में एक दिन पूर्व स्वीकार किए जाएंगे।

फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह व्यवस्था भोपाल मंडल की चिन्हित ट्रेनों में शुरू की गई है। यह निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर लिया गया है। आगे अन्य मंडलों में इसे लागू करने का निर्णय बोर्ड द्वारा किया जाएगा। - हर्षित श्रीवास्तव, सीपीआरओ

नागपुर-प्रयागराज के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

त्योहारों के चलते रेलवे प्रशासन ने नागपुर से प्रयागराज के बीच जबलपुर होकर स्पेशल ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया है। ट्रेन क्रमांक 01219 नागपुर-प्रयागराज स्पेशल एकतरफा ट्रिप के रूप में 16 और 20 दिसंबर को संचालित होगी। यह ट्रेन नागपुर से शाम 5 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 11:35 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त ट्रेन क्रमांक 01215 नागपुर-प्रयागराज स्पेशल का एक अतिरिक्त एक तरफा ट्रिप 18 दिसंबर को चलाई जाएगी। इन स्पेशल ट्रेनों में कुल 20 कोच लगाए गए हैं। ट्रेनों का ठहराव बैतूल इटारसी पिपरिया, नरसिंहपुर, मदन महल (जबलपुर) कटनी मैहर, सतना और मानिकपुर स्टेशनों पर रहेगा।

ये भी पढ़ें

स्कूलों में ‘E-ग्रेड’ लाने वाले स्टूडेंट्स को फिर देनी होगी परीक्षा
नर्मदापुरम
school exam , mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

15 Dec 2025 03:08 pm

Published on:

15 Dec 2025 03:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / पायलट प्रोजेक्ट: रेलवे के ‘आरक्षण चार्ट’ की टाइमिंग में बड़ा बदलाव

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Leopard terror : मझौली के समीप स्थित इंद्राना गांव में एक पखवाड़े से तेंदुए की दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहां एक घर की छत पर चहलकदमी करते हुए तेंदुए का वीडियो भी वायरल हुआ है।

leopard attack Nagpur
जबलपुर

Jabalpur rate 2026 : New guidelines could increase rates in Jabalpur

Jabalpur rate 2026
जबलपुर

- फ्लाईओवर के रैंप में वाहन चालकों की मनमानी, कभी भी पड़ सकती है भारी - जहां से चढऩा मना है, वहीं से खतरा मोल लेकर चढ़ रहे लोग

Traffic Rules
जबलपुर

जबलपुर में रेत कारोबारी को दिन-दहाड़े मारी गोली- देखें वीडियो

जबलपुर

जबलपुर में पारा एक सप्ताह से दस डिग्री के नीचे, अभी और बढ़ेगी ठंड- देखें वीडियो

cold wave
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.