पायलट प्रोजेक्ट: रेलवे के ‘आरक्षण चार्ट’ की टाइमिंग में बड़ा बदलाव

Indian Railways: रेल यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने आरक्षण चार्ट तैयार करने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब ट्रेनों का पहला आरक्षण चार्ट प्रस्थान से कम से कम 12 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। फिलहाल यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है, जिसकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे (पमरे) जोन में इसकी - शुरुआत भोपाल रेल मंडल से की गई है। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो आगामी दिनों में इसे जबलपुर और कोटा रेल मंडल में भी लागू किया जाएगा। अभी आठ घंटे पहले चार्ट तैयार होता है।