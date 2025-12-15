पायलट प्रोजेक्ट: रेलवे के ‘आरक्षण चार्ट’ की टाइमिंग में बड़ा बदलाव

Indian Railways (Photo Source - Patrika)
Indian Railways: रेल यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे बोर्ड ने आरक्षण चार्ट तैयार करने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब ट्रेनों का पहला आरक्षण चार्ट प्रस्थान से कम से कम 12 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। फिलहाल यह व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई है, जिसकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे (पमरे) जोन में इसकी - शुरुआत भोपाल रेल मंडल से की गई है। यदि यह प्रयोग सफल रहता है, तो आगामी दिनों में इसे जबलपुर और कोटा रेल मंडल में भी लागू किया जाएगा। अभी आठ घंटे पहले चार्ट तैयार होता है।
सूत्रों के अनुसार रेलवे बोर्ड द्वारा मंडलों से ऐसी ट्रेनों की जानकारी मांगी जा रही है, जिन्हें आगामी चरण में इस नई व्यवस्था में शामिल किया जा सके। जबलपुर रेल मंडल की प्रमुख लबी दूरी को ट्रेनों में गोडवाना एक्स प्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, कटरा एक्सप्रेस और दयोदय एक्सप्रेस को शामिल किए जाने की संभावना है।
नई व्यवस्था से यात्रियों को कई तरह की सहुलियत मिलेगी। समय से पहले चार्ट बनने से यात्रियों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी सीट कंफर्म हुई है या नहीं। इससे दूर दराज से यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर योजना बनाने में मदद मिलेगी और अंतिम समय की अनिश्चितता कम होगी। प्रतीक्षा सूची में रहने वाले यात्रियों को भी समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था करने का अवसर मिलेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी। इससे यात्रा आसान होगी।
रेलवे बोर्ड ने यह निर्णय यात्रियों को समय रहते उनकी आरक्षण स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया है। 12 दिसंबर से भोपाल मंडल में शान-ए-भोपाल सुपरफास्ट एक्सप्रेस का प्रथम आरक्षण चार्ट ट्रेन प्रस्थान से 12 घंटे पहले तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही इस ट्रेन के लिए आपातकालीन कोटा के आवेदन भी कार्य दिवस में एक दिन पूर्व स्वीकार किए जाएंगे।
फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह व्यवस्था भोपाल मंडल की चिन्हित ट्रेनों में शुरू की गई है। यह निर्णय रेलवे बोर्ड स्तर पर लिया गया है। आगे अन्य मंडलों में इसे लागू करने का निर्णय बोर्ड द्वारा किया जाएगा। - हर्षित श्रीवास्तव, सीपीआरओ
त्योहारों के चलते रेलवे प्रशासन ने नागपुर से प्रयागराज के बीच जबलपुर होकर स्पेशल ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया है। ट्रेन क्रमांक 01219 नागपुर-प्रयागराज स्पेशल एकतरफा ट्रिप के रूप में 16 और 20 दिसंबर को संचालित होगी। यह ट्रेन नागपुर से शाम 5 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 11:35 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। इसके अतिरिक्त ट्रेन क्रमांक 01215 नागपुर-प्रयागराज स्पेशल का एक अतिरिक्त एक तरफा ट्रिप 18 दिसंबर को चलाई जाएगी। इन स्पेशल ट्रेनों में कुल 20 कोच लगाए गए हैं। ट्रेनों का ठहराव बैतूल इटारसी पिपरिया, नरसिंहपुर, मदन महल (जबलपुर) कटनी मैहर, सतना और मानिकपुर स्टेशनों पर रहेगा।
