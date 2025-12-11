जबलपुर में रेत कारोबारी को दिन-दहाड़े मारी गोली- देखें वीडियो

murder case: खितौला में गुरुवार को दिन-दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने रेत कारोबारी को रोका। उस पर बीच सड़क एक के बाद एक तीन फायर कर दिए। कारोबारी ने बचने का प्रयास किया, लेकिन वह नाकाम रहा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। खितौला थाने समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। वारदात से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर चक्काजाम व प्रदर्शन शुरू कर दिया। जमकर नारेबाजी की। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इधर पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में रंजिश की बात सामने आ रही है।