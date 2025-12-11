जबलपुर में रेत कारोबारी को दिन-दहाड़े मारी गोली- देखें वीडियो

गोलीबारी (File photo)
murder case: खितौला में गुरुवार को दिन-दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने रेत कारोबारी को रोका। उस पर बीच सड़क एक के बाद एक तीन फायर कर दिए। कारोबारी ने बचने का प्रयास किया, लेकिन वह नाकाम रहा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। खितौला थाने समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। वारदात से स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर चक्काजाम व प्रदर्शन शुरू कर दिया। जमकर नारेबाजी की। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इधर पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राथमिक जांच में रंजिश की बात सामने आ रही है।
पुलिस ने शव का पीएम कराया। जिसके बाद शव का परिजनों को सौंप दिया। लेकिन परिजन और क्षेत्रीय लोग शव लेकर मुख्य मार्ग पर पहुंच गए। वहां शव रखकर नारेबाजी व प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सिहोरा के बदमाश आशीष विश्वकर्मा उर्फ अस्सू पर हत्या कराने का आरोप लगाया। पुलिस अफसरों ने जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब प्रदर्शन समाप्त हुआ और देर शाम धर्मेन्द्र के शव का अंतिम संस्कार किया गया।
बदमाश अस्सू विश्वकर्मा से थी रंजिश
धमेन्द्र की सिहोरा गौरेया मोहल्ला निवासी आशीष विश्वकर्मा उर्फ अस्सू से रंजिश थी। अस्सू ने दस साल पहले भी धर्मेन्द्र पर फायरिंग कर उसकी हत्या की कोशिश की थी। धर्मेन्द्र घायल हो गया था। उस वक्त पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। मामले में न्यायालय से अस्सू को सजा भी सुनाई थी।
दो बदमाशों ने धर्मेन्द्र पर फायरिंग कर उसकी हत्या की। मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। टीमें लगाई गई हैं, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
