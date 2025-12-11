मैहर ने खत्म किया नासिक प्याज का राज, बंदायूं का बोरी आलू पड़ा जी4 पर भारी



onion-potato : स्वाद में अच्छी और ज्यादा दिनों तक टिकने वाली मैहर बेल्ट की प्याज ने नागपुर बेल्ट अंतर्गत नासिक, पुणे समेत महाराष्ट्र से आने वाली प्याज का राज खत्म कर दिया है। नासिक प्याज की अपेक्षा मैहर की प्याज शहर की मंडी में छाई हुई है। इसकी मुख्य वजह कम लागत और फायदा ज्यादा है। नासिक की प्याज में मंगवाने में जहां आढ़त खर्च कुल कीमत का सात प्रतिशत देना पड़ता था। वहीं मैहर वाली प्याज में कोई आढ़त नहीं देनी पड़ रही। जिसका सीधा फायदा किसानों और व्यापारियों को हो रहा है। वहीं लागत कम होने से कीमतें भी नीचे आ गईं। नासिक की प्याज सोमवार को जहां 15 से 20 रुपए किलो फुटकर बाजार में बिकी, वहीं नासिक की प्याज 25 से 28 रुपए पड़ रही है। जो बहुत कम मात्रा में ही बुलाई जा रही है।