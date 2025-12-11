मैहर ने खत्म किया नासिक प्याज का राज, बंदायूं का बोरी आलू पड़ा जी4 पर भारी

बाजार में आया बदलाव, भाव भी कम हुए, चाइनीज प्याज अब पुरानी बात
onion-potato : स्वाद में अच्छी और ज्यादा दिनों तक टिकने वाली मैहर बेल्ट की प्याज ने नागपुर बेल्ट अंतर्गत नासिक, पुणे समेत महाराष्ट्र से आने वाली प्याज का राज खत्म कर दिया है। नासिक प्याज की अपेक्षा मैहर की प्याज शहर की मंडी में छाई हुई है। इसकी मुख्य वजह कम लागत और फायदा ज्यादा है। नासिक की प्याज में मंगवाने में जहां आढ़त खर्च कुल कीमत का सात प्रतिशत देना पड़ता था। वहीं मैहर वाली प्याज में कोई आढ़त नहीं देनी पड़ रही। जिसका सीधा फायदा किसानों और व्यापारियों को हो रहा है। वहीं लागत कम होने से कीमतें भी नीचे आ गईं। नासिक की प्याज सोमवार को जहां 15 से 20 रुपए किलो फुटकर बाजार में बिकी, वहीं नासिक की प्याज 25 से 28 रुपए पड़ रही है। जो बहुत कम मात्रा में ही बुलाई जा रही है।
निवाडग़ंज सब्जी मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष शिवराज सिंह के अनुसार मैहर से रोजाना 7 से 8 गाड़ी प्याज जिले की मंडी में आ रही हैं। जो थोक में 12 से 13 रुपए में बिकी है, वहीं हल्की प्याज 8 से 10 रुपए में बिकी। इससे फुटकर ग्राहकों को भी कम कीमत में प्याज मिल रही है। यह रोजाना उपयोग के साथ ही एक से दो महीने तक स्टोरेज भी की जा सकती है। इसका स्वाद नहीं बदलता। जो प्याज बाजार में आ रही है, वह मार्च अप्रैल माह की उपज है।
जी 4 आलू स्वाद के साथ अच्छी गुणवत्ता वाला माना जाता है। जो आम ग्राहकों के साथ ही होटल वालों की पहली पसंद रहता है। मंडी में जी 4 के नाम से राज करने वाले आलू के भाव बंदायूं के बोरी आलू ने उतार दिए हैं। पिछले चार महीनों से बंदायूं के बोरी आलू की आवक जबरदस्त बनी हुई है। जिससे इस समय जी 4 आलू के भाव नहीं बढ़ पाए। नहीं तो इसकी कीमत आज 30 से 40 रुपए होती। लेकिन बंदायूं के बोरी आलू की आवक ने इसके भाव 12 से 15 रुपए फुटकर प्रतिकिलो तक पहुंचा दिए हैं। रही सही कसर लोकल आलू की आवक ने पूरी कर दी है। छिंदवाड़ा और सागर नया आलू बड़ी मात्रा में आ रहा है। सोमवार को छिंदवाड़ा से 6 एवं सागर से 5 गाड़ी आलू आया है।
