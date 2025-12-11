11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

मैहर ने खत्म किया नासिक प्याज का राज, बंदायूं का बोरी आलू पड़ा जी4 पर भारी

onion-potato : स्वाद में अच्छी और ज्यादा दिनों तक टिकने वाली मैहर बेल्ट की प्याज ने नागपुर बेल्ट अंतर्गत नासिक, पुणे समेत महाराष्ट्र से आने वाली प्याज का राज खत्म कर दिया है।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Dec 11, 2025

बाजार में आया बदलाव, भाव भी कम हुए, चाइनीज प्याज अब पुरानी बात


onion-potato : स्वाद में अच्छी और ज्यादा दिनों तक टिकने वाली मैहर बेल्ट की प्याज ने नागपुर बेल्ट अंतर्गत नासिक, पुणे समेत महाराष्ट्र से आने वाली प्याज का राज खत्म कर दिया है। नासिक प्याज की अपेक्षा मैहर की प्याज शहर की मंडी में छाई हुई है। इसकी मुख्य वजह कम लागत और फायदा ज्यादा है। नासिक की प्याज में मंगवाने में जहां आढ़त खर्च कुल कीमत का सात प्रतिशत देना पड़ता था। वहीं मैहर वाली प्याज में कोई आढ़त नहीं देनी पड़ रही। जिसका सीधा फायदा किसानों और व्यापारियों को हो रहा है। वहीं लागत कम होने से कीमतें भी नीचे आ गईं। नासिक की प्याज सोमवार को जहां 15 से 20 रुपए किलो फुटकर बाजार में बिकी, वहीं नासिक की प्याज 25 से 28 रुपए पड़ रही है। जो बहुत कम मात्रा में ही बुलाई जा रही है।

Read More : शनि दोष के नाम पर…पूजा नहीं पाप है ये…

onion-potato : मैहर से आ रहीं 8 गाडिय़ां

निवाडग़ंज सब्जी मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष शिवराज सिंह के अनुसार मैहर से रोजाना 7 से 8 गाड़ी प्याज जिले की मंडी में आ रही हैं। जो थोक में 12 से 13 रुपए में बिकी है, वहीं हल्की प्याज 8 से 10 रुपए में बिकी। इससे फुटकर ग्राहकों को भी कम कीमत में प्याज मिल रही है। यह रोजाना उपयोग के साथ ही एक से दो महीने तक स्टोरेज भी की जा सकती है। इसका स्वाद नहीं बदलता। जो प्याज बाजार में आ रही है, वह मार्च अप्रैल माह की उपज है।

onion-potato :बंदायूं के आलू ने जी 4 के भाव उतारे

जी 4 आलू स्वाद के साथ अच्छी गुणवत्ता वाला माना जाता है। जो आम ग्राहकों के साथ ही होटल वालों की पहली पसंद रहता है। मंडी में जी 4 के नाम से राज करने वाले आलू के भाव बंदायूं के बोरी आलू ने उतार दिए हैं। पिछले चार महीनों से बंदायूं के बोरी आलू की आवक जबरदस्त बनी हुई है। जिससे इस समय जी 4 आलू के भाव नहीं बढ़ पाए। नहीं तो इसकी कीमत आज 30 से 40 रुपए होती। लेकिन बंदायूं के बोरी आलू की आवक ने इसके भाव 12 से 15 रुपए फुटकर प्रतिकिलो तक पहुंचा दिए हैं। रही सही कसर लोकल आलू की आवक ने पूरी कर दी है। छिंदवाड़ा और सागर नया आलू बड़ी मात्रा में आ रहा है। सोमवार को छिंदवाड़ा से 6 एवं सागर से 5 गाड़ी आलू आया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 12:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / मैहर ने खत्म किया नासिक प्याज का राज, बंदायूं का बोरी आलू पड़ा जी4 पर भारी

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जबलपुर में पारा एक सप्ताह से दस डिग्री के नीचे, अभी और बढ़ेगी ठंड- देखें वीडियो

cold wave
जबलपुर

जबलपुर में चींटियों-चूहों, कॉकरोच के बीच बन रही मिठाइयां- देखें वीडियो

Sweet Shops
जबलपुर

कफ सिरप केस- गिरफ्तार डॉक्टर ने किया बड़ा दावा

Cough Syrup Case big update
जबलपुर

Lamheta Ghat Turns into Dumping Ground: Locals Discard Old Clothes, Polythine in River

जबलपुर

खुशखबरी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी ने खोजा कैंसर का इलाज, कीमो थैरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी

Cancer News
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.