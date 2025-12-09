9 दिसंबर 2025,

जबलपुर

शनि दोष के नाम पर…पूजा नहीं पाप है ये…

Shani Dosh : शनिदेव को प्रसन्न करने के चक्कर में लोग अब न केवल नर्मदा को दूषित कर रहे हैं, बल्कि उन्हें जाने अनजाने में जीव हत्या का दोष भी लग रहा है।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Dec 09, 2025

Shani Dosh

Shani Dosh

Shani Dosh : शनिदेव को प्रसन्न करने के चक्कर में लोग अब न केवल नर्मदा को दूषित कर रहे हैं, बल्कि उन्हें जाने अनजाने में जीव हत्या का दोष भी लग रहा है। इन दिनों नर्मदा में तेल अर्पित करने वालों की होड़ लगी हुई है। शहर के दूर नर्मदा के किनारों पर ऐसे नजारे शनिवार और मंगलवार को देखे जा सकते हैं। पिछले दो महीनों से लम्हेटाघाट के शनिकुंड में हर हफ्ते बड़ी मात्रा में लोग नर्मदा में शनिदेव के नाम पर तेल अर्पित कर उसे दूषित कर रहे हैं। यह तेल जलीय जीवों के जीवन पर संकट पैदा कर रहा है।

  • लम्हेटाघाट स्थित शनि कुंड का मामला, बड़ी मात्रा में शनिवार, मंगलवार को लोग पहुंच रहे
  • शनि प्रतिमा के बजाए अब नर्मदा में सीधे अर्पित कर रहे तेल, परत जमने से ऑक्सीजन नहीं मिल रही
  • मर रहीं मछलियां और अन्य जलीय जीव, ’योतिषाचार्य बोले ये शास्त्र संगत नहीं, ऐसा पूजन मान्य नहीं

Shani Dosh : 60 से 80 फीट तक जम गई तेल की परत

स्थानीय नाविकों ने बताया शनिकुंड में शनिदेव को तेल अर्पित किया जाता रहा है। लेकिन पिछले दो महीनों में यहां एक अलग ही चलन देखने मिल रहा है। कई पुजारी, तांत्रिक व आम लोग शनि देव के बजाय नर्मदा में सीधे तेल प्रवाहित कर रहे हैं। जिससे पूरे कुंड में 60 से 80 फीट तक तेल की परत जम गई है। इससे बड़ी मात्रा में किनारों पर रहने वाली मछलियां और अन्य जलीय जीव मर रहे हैं। लोगों को मना करने पर लडऩे पर उतारू हो जाते हैं।

Updated on:

09 Dec 2025 02:35 pm

Published on:

09 Dec 2025 02:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / शनि दोष के नाम पर…पूजा नहीं पाप है ये…

