3 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

रेलवे भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, परीक्षा पास की किसी ने नौकरी कर रहा कोई और, बस यहां चूक कर गए

Railway Recruitment Fraud : फर्जीवाड़ा कर रेलवे में नौकरी पाने वाले बिहार मुंगेर में रहने वाले मुकेश कुमार और उसके साथी रंजीत कुमार को सीबीआई जबलपुर की टीम ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Mar 03, 2026

Railway Recruitment Fraud

रेलवे में नौकरी पाने बड़ा फर्जीवाड़ा (Photo Source- Patrika)

Railway Recruitment Fraud :मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे की नौकरी पाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा करने का मामला उजागर हुआ है। फर्जीवाड़ा कर रेलवे में नौकरी पाने वाले बिहार मुंगेर में रहने वाले मुकेश कुमार और उसके साथी रंजीत कुमार को सीबीआई जबलपुर की टीम ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल पहुंचा दिया गया है। रेलवे की शिकायत पर सीबीआई ने धोखाधड़ी, आपरा​धिक षड़यंत्र समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

मामले को लेकर सीबीआई की ओर से बताया गया कि, पश्चिम मध्य रेलवे ने साल 2024 में टे​क्नि​शियन ग्रेड थ्री ट्रैक मशीन पद के लिए परीक्षा आयोजित की। इस परीक्षा में 92 अभ्या​र्थियों का चयन हुआ, जिसमें मुंगेर के रहने वाले मुकेश कुमार भी शामिल था। मुकेश की नियु​क्ति के बाद उन्हें आईआरटीएमटीसी, पीआरवाईजी में 10 नवम्बर 2025 को प्र​शिक्षण के लिए भेजा गया। वहां 14 नवम्बर को चयनित उम्मीदवारों का दोबारा बायोमैटि्रक सत्यापन किया। इसमें परीक्षा के समय के बायोमैटि्रक और फोटो से मुकेश के बयोमैटिक और फोटो मेल नहीं आई।

परीक्षा पास किसी ने की और नौकरी कोई और कर रहा

मामला संदिग्ध प्रतीत होने पर रेलवे के अफसरों ने युवक से पूछताछ की, जिसपर मुकेश ने बताया कि परीक्षा में उनके स्थान पर पड़ोस में रहने वाला रंजीत बैठा था। इतना ही नहीं उसी ने मेडिकल टेस्ट भी उसी ने पास किया। यानी परीक्षा किसी और ने दी और नौकरी कोई और कर रहा है। मामले का खुलासा होते ही मुकेश को पहले तो रेलवे से बर्खास्त किया गया और फिर उसके ​खिलाफ सीबीआई में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

आरोपियों को पहुंचाया जेल

सीबीआई की टीम को जांच में पता चला कि, मुकेश के पड़ोस में रहने वाले रंजीत कुमार ने मुकेश के स्थान पर परीक्षा दी थी। इसके बदले में उसकी आवाज में मुकेश ने उसे 6 लाख दिए थे। सीबीआई की टीम ने दोनों गिरफ्तार कर लिया है और उपयोग को 2 मार्च सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है।

ये भी पढ़ें

गोमांस तस्करी केस में ब्लैकमेलिंग: 3 लाख लेते धराने वाले बर्खास्त रेलकर्मी का मोबाइल खोलेगा चौंकाने वाले राज
भोपाल
Blackmailing In Beef Smuggling Case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Mar 2026 08:44 am

Published on:

03 Mar 2026 07:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / रेलवे भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, परीक्षा पास की किसी ने नौकरी कर रहा कोई और, बस यहां चूक कर गए

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

होलिका दहन से पहले तैयारी पूरी, तैनात किए गए 12 दमकल वाहन, 60 सदस्यीय टीम

Holika Dahan
जबलपुर

एमपी के कई बड़े अधिकारियों-बीजेपी नेताओं पर एफआईआर, फर्जीवाड़े में फंसे

EOW Jabalpur files FIR against several senior officials and BJP leaders
जबलपुर

Iran-Israel War के चलते दोहा में फंसी भारतीय बास्केटबॉल टीम, एमपी के तुशाल सिंह भी शामिल

Iran-Israel War
जबलपुर

हाईकोर्ट का स्पष्ट निर्देश: सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों को 8% वार्षिक वेतनवृद्धि लाभ मिले

mp news
जबलपुर

रिश्वत लेते पकड़ाते ही लटक गया बाबू का चेहरा, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

jabalpur
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.