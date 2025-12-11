11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

कफ सिरप केस- गिरफ्तार डॉक्टर ने किया बड़ा दावा

Cough Syrup Case: जहरीले कफ सिरप मामले में सुनवाई आज, 25 बच्चों की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी का बड़ा दावा...

less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर

image

Sanjana Kumar

Dec 11, 2025

Cough Syrup Case big update

Cough Syrup Case big update (file photo patrika )

Cough Syrup Case: जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल गिरफ्तार किए गए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी ने दावा किया है कि बच्चों की मौत उस कफ सिरप के बैच से हुई है, जो सन फार्मा कंपनी द्वारा बैच नंबर NSR-13 में मिलाया गया था। औषधि विभाग इस बैच की जांच करता, तो बच्चों की मौत नहीं होती। इस मामले के खुलासे के बाद कोर्ट से अब दस्तावेज पेश करने समय मांगा गया है।

बता दें कि इस मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामला छिंदवाड़ा का है, जहां जहरीले कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत हो गई थी।

-खबर लगातार अपडेट की जा रही है।

ये भी पढ़ें

पुराना सामान जमा करने की आदत तो हो जाएं अलर्ट, डॉक्टर्स ने बताया गंभीर बीमारी…
इंदौर
MP News Mental Health Alert hording Disorder

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Dec 2025 12:15 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / कफ सिरप केस- गिरफ्तार डॉक्टर ने किया बड़ा दावा

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जबलपुर में पारा एक सप्ताह से दस डिग्री के नीचे, अभी और बढ़ेगी ठंड- देखें वीडियो

cold wave
जबलपुर

जबलपुर में चींटियों-चूहों, कॉकरोच के बीच बन रही मिठाइयां- देखें वीडियो

Sweet Shops
जबलपुर

Lamheta Ghat Turns into Dumping Ground: Locals Discard Old Clothes, Polythine in River

जबलपुर

onion-potato : Maihar Onions Steal the Show in City Market, Outshining Nashik's Produced

जबलपुर

खुशखबरी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी ने खोजा कैंसर का इलाज, कीमो थैरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी

Cancer News
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.