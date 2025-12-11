कफ सिरप केस- गिरफ्तार डॉक्टर ने किया बड़ा दावा

Cough Syrup Case: जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। दरअसल गिरफ्तार किए गए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी ने दावा किया है कि बच्चों की मौत उस कफ सिरप के बैच से हुई है, जो सन फार्मा कंपनी द्वारा बैच नंबर NSR-13 में मिलाया गया था। औषधि विभाग इस बैच की जांच करता, तो बच्चों की मौत नहीं होती। इस मामले के खुलासे के बाद कोर्ट से अब दस्तावेज पेश करने समय मांगा गया है।