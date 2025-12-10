खुशखबरी, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी ने खोजा कैंसर का इलाज, कीमो थैरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी

MP News: बायो डिजाइन इनोवेशन सेंटर, रानी दुर्गावती विवि के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में अहम उपलब्धि हासिल की है। अनुसंधानकर्ताओं ने पौधों में पाए जाने वाले औषधीय मेटाबोलाइट की पहचान की है, जो कीमोथैरेपी का जैव-अनुकूल, कम दुष्प्रभावी और सुरक्षित विकल्प बन सकते हैं। ये बायो-मॉलिक्यूल कैंसर कोशिकाओं की वृद्धि को रोकने की क्षमता रखते हैं। मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं।