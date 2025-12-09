रंग के कारण वायरल हो रहे एमपी के ये ‘दूल्हा-दुल्हन’, Trollers को दिया करारा जवाब

Jabalpur Couple Viral: तेरे चेहरे का रंग ही नहीं...तेरी आंखों की रोशनी ने मुझे बांध लिया...हर रंग में तेरा अक्स है...हर रंग में तेरा प्यार बस गया। ये पंक्तियां हैं मशहूर कवि गुलजार की। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर से सामने आया है। जहां सोशल मीडिया पर एक कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर बीते कई दिनों से वायरल हो रहा। वीडियो के चर्चाओं में आने की वजह लड़के का काला रंग है। जिसे लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। जिस पर कपल ने जवाब दिया कि ये ट्रोलिंग हमें और मजबूत बना रही है।