रंग के कारण वायरल हो रहे एमपी के ये ‘दूल्हा-दुल्हन’, Trollers को दिया करारा जवाब

Jabalpur Couple Viral: तेरे चेहरे का रंग ही नहीं...तेरी आंखों की रोशनी ने मुझे बांध लिया...हर रंग में तेरा अक्स है...हर रंग में तेरा प्यार बस गया। ये पंक्तियां हैं मशहूर कवि गुलजार की। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर से सामने आया है। जहां सोशल मीडिया पर एक कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर बीते कई दिनों से वायरल हो रहा। वीडियो के चर्चाओं में आने की वजह लड़के का काला रंग है। जिसे लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। जिस पर कपल ने जवाब दिया कि ये ट्रोलिंग हमें और मजबूत बना रही है।
इस कपल की पहचान जबलपुर के रहने वाले ऋषभ राजपूत और सोनाली चौकसे के रूप में की गई है। जिनकी शादी 23 नवंबर को धूमधाम से हुई थी। कपल का कहना है कि वह पिछले 11 सालों से एक-दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों साल 2014 में एक दूसरे को देखा था। उसके बाद साल 2015 में अफेयर शुरु हुआ। ऋषभ के प्रपोज करने के लगभग 10 दिनों सोनाली ने रिलेशन में आने के लिए हां की।
शादी के वायरल वीडियो की क्लिप ने ऋषभ ने की थी। जिसका खुलासा ऋषभ ने एक इंटरव्यू में किया है। वीडियो पोस्ट करने के दो दिन बाद वायरल हो गया। जिसके बाद हमें मम्मी ने बताया कि तुम्हारे फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिसमें लोग न जाने क्या-क्या लिख रहे हैं।
ऋषभ और सोनाली ने बताया ने लोग तरह-तरह के कमेंट्स करके हमारा मजाक उठा रहे हैं। जो कि बिल्कुल गलत है। इतने सालों से हम लोग रिलेशनशिप में हैं। हमसे किसी ने नहीं है कि तुम्हारा रंग ऐसा है...वैसा है।
