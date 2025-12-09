9 दिसंबर 2025,

जबलपुर

रंग के कारण वायरल हो रहे एमपी के ये ‘दूल्हा-दुल्हन’, Trollers को दिया करारा जवाब

Jabalpur Couple Viral: मध्यप्रदेश का एक कपल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

जबलपुर

image

Himanshu Singh

Dec 09, 2025

jabalpur viral couple

फोटो सोर्स- ऋषभ राजपूत इंस्टाग्राम

Jabalpur Couple Viral: तेरे चेहरे का रंग ही नहीं...तेरी आंखों की रोशनी ने मुझे बांध लिया...हर रंग में तेरा अक्स है...हर रंग में तेरा प्यार बस गया। ये पंक्तियां हैं मशहूर कवि गुलजार की। ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के जबलपुर से सामने आया है। जहां सोशल मीडिया पर एक कपल का वीडियो सोशल मीडिया पर बीते कई दिनों से वायरल हो रहा। वीडियो के चर्चाओं में आने की वजह लड़के का काला रंग है। जिसे लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। जिस पर कपल ने जवाब दिया कि ये ट्रोलिंग हमें और मजबूत बना रही है।

11 सालों से रिलेशन में हैं कपल

इस कपल की पहचान जबलपुर के रहने वाले ऋषभ राजपूत और सोनाली चौकसे के रूप में की गई है। जिनकी शादी 23 नवंबर को धूमधाम से हुई थी। कपल का कहना है कि वह पिछले 11 सालों से एक-दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों साल 2014 में एक दूसरे को देखा था। उसके बाद साल 2015 में अफेयर शुरु हुआ। ऋषभ के प्रपोज करने के लगभग 10 दिनों सोनाली ने रिलेशन में आने के लिए हां की।

बहन ने सोशल मीडिया पर शेयर की क्लिप

शादी के वायरल वीडियो की क्लिप ने ऋषभ ने की थी। जिसका खुलासा ऋषभ ने एक इंटरव्यू में किया है। वीडियो पोस्ट करने के दो दिन बाद वायरल हो गया। जिसके बाद हमें मम्मी ने बताया कि तुम्हारे फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिसमें लोग न जाने क्या-क्या लिख रहे हैं।

लड़के पर बन रहे तरह-तरह के मीम्स

ऋषभ और सोनाली ने बताया ने लोग तरह-तरह के कमेंट्स करके हमारा मजाक उठा रहे हैं। जो कि बिल्कुल गलत है। इतने सालों से हम लोग रिलेशनशिप में हैं। हमसे किसी ने नहीं है कि तुम्हारा रंग ऐसा है...वैसा है।

Published on:

09 Dec 2025 07:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / रंग के कारण वायरल हो रहे एमपी के ये 'दूल्हा-दुल्हन', Trollers को दिया करारा जवाब

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

