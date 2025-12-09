जबलपुर में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पर फर्जी दस्तावेजों से चुनाव लडऩे का आरोप, शिकायतकर्ता ने दिखाए सबूत

जबलपुर की कैंट विधानसभा में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए सौरभ यादव पर आरोप है कि उन्होंने संगठन को गुमराह करते हुए अपनी उम्र के फर्जी दस्तावेज पेश किए ताकि वे चुनाव लड़ सकें। सौरभ यादव की दसवीं कक्षा की मार्कशीट में जन्म तिथि 28 फरवरी 1986 दर्ज है, जबकि नियमानुसार चुनाव लडऩे के लिए 1अप्रैल 1990 या उसके बाद जन्मे लोग पात्र थे। इससे यह साबित होता है कि सौरभ ने फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ा गया। इसके अलावा शिकायतकर्ता राहुल रजक के द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में बताया गया है कि सौरभ यादव ने जो फॉर्म भरा था, उसे संगठन के द्वारा होल्ड कर दिया गया था, जिसे बाद में स्वीकृत कर लिया गया।