जबलपुर में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पर फर्जी दस्तावेजों से चुनाव लडऩे का आरोप, शिकायतकर्ता ने दिखाए सबूत

Youth Congress : यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों के हाल में हुए चुनावों में हुई धांधली की परतें खुलने लगी हैं। भोपाल के नगर अध्यक्ष बदले जाने के बाद अब जबलपुर में भी विधानसभा अध्यक्ष बदलने की मांग उठने लगी है। कैंट विधानसभा क्षेत्र 99 के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाले सौरभ यादव पर फर्जी दस्तावेज और आयु प्रमाण पत्र लगाने का आरोप लगाया गया है। सौरभ के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हाईकमान को शिकायत भेजी गई है। उन पर फर्जी दस्तावेजों से चुनाव लडऩे का आरोल लगाया गया है।
यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष कैंट विधानसभा राहुल रजक ने यह शिकायत की है। उन्होंने सौरभ पर आरोप लगाते हुए उसकी दसवीं की मार्कशीट, मतदाता पहचान पत्र सहित अन्य दस्तावेज भी पेश किए हैं। कुछ वरिष्ठ कांग्रेसियों का कहना है कि युवा कांग्रेस में पदाधिकारियों के चयन में पारदर्शिता लाने के लिहाज से किया गया ऑन लाइन मतदान का प्रयोग अब विवादों में घिरता जा रहा है। क्योंकि उम्मीदवारों ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए ,उनकी पड़ताल ही नहीं की गई।
जबलपुर की कैंट विधानसभा में अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए सौरभ यादव पर आरोप है कि उन्होंने संगठन को गुमराह करते हुए अपनी उम्र के फर्जी दस्तावेज पेश किए ताकि वे चुनाव लड़ सकें। सौरभ यादव की दसवीं कक्षा की मार्कशीट में जन्म तिथि 28 फरवरी 1986 दर्ज है, जबकि नियमानुसार चुनाव लडऩे के लिए 1अप्रैल 1990 या उसके बाद जन्मे लोग पात्र थे। इससे यह साबित होता है कि सौरभ ने फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ा गया। इसके अलावा शिकायतकर्ता राहुल रजक के द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों में बताया गया है कि सौरभ यादव ने जो फॉर्म भरा था, उसे संगठन के द्वारा होल्ड कर दिया गया था, जिसे बाद में स्वीकृत कर लिया गया।
जानकारी के अनुसार तीन माह पूर्व प्रदेश में युवा कांग्रेस के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें चुनाव में भाग लेने वाले इच्छुक प्रत्याशियों के लिए संगठन द्वारा कुछ नियम निर्धारित किए गए थे। इन नियमों के तहत प्रत्याशियों पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज न हो, प्रत्याशियों की उम्र 35 वर्ष से कम हो सहित अन्य बातें शामिल थीं।
